Intervju: Goran Martić, direktor NetCast-a – Data centar ili cloud?

Sopstvena infrastruktura, cloud ili njihova mešavina, pitanje je koje se u poslednje vreme sve češće postavlja. Kako prepoznati prave potrebe i uskladiti ih sa sopstvenim poslovnim interesima, odgovara nam Goran Martić, direktor kompanije NetCast.

Čini se da je ovo pitanje danas bitnije nego ikad?

Jeste, s dobrim razlogom. Pojavom cloud provajdera (posebno Amazon AWS‑a), biznisi, programeri i korisnici IT resursa generalno, shvatili su da ono kako smo svi navikli da IT funkcioniše (sporo), zapravo ne mora da bude tako. Odjednom smo dobili mogućnost da „provučemo“ svoju platnu karticu i uz par klikova, za nekoliko momenata dobijemo svoju bazu podataka, VM, razvojno okruženje i slično.

Šta je, po vašem mišljenju, uzrok te „tromosti“ IT‑ja?

Jednom rečju – kompleksnost. Korporativni IT timovi suočavaju se sa ogromnom količinom kompleksnih i raštrkanih komponenti, zastarelim tehnologijama, alatima koji su neadekvatni i namenjeni samo određenom segmentu infrastrukture, timovima specijalista koji se međusobno ne razumeju baš najbolje. Kompletno IT upravljanje okrenuto je ka infrastrukturi, a ne aplikacijama i servisima koji pokreću poslovanje. Svrha infrastrukture i jeste da podrži poslovne aplikacije, što često zaboravljamo.

Koje su posledice kompleksnosti u praksi?

Enormno mnogo vremena i energije potrebno je za puko održavanje sistema. Svaka promena, a posebno proširenje uglavnom su bolni. Dodatno, resursi su slabo iskorišćeni. Sve to, u krajnjoj liniji, predstavlja zarobljen značajan kapital ili direktno košta novac, što se i ogleda kroz visok OPEX na koji se svi žale. Sve i da ne pominjemo uslovljenost na postojeće ponuđače i njihove tehnologije, što je nusproizvod kompleksnosti.

Šta to može značiti na duži rok?

Pojava shadow IT‑ja, gde programeri i drugi korisnici IT usluga direktno zakupljuju cloud servise bez znanja i kontrole centralnog IT‑ja, ne samo da dovodi do smanjivanja važnosti IT‑ja nego i direktno ugrožava bezbednost podataka i kontinuitet poslovanja. Na duže staze gledano, ukoliko korporativni IT ne preuzme nazad konce u svoje ruke i postane pogon biznisa, rizikuje da bude outsource‑ovan.

Da li je onda cloud pravo rešenje?

Cloud i te kako ima svoju namenu… Ali neće sve aplikacije migrirati na javni oblak, kako su nas inicijalno marketinški stručnjaci ubeđivali. Na stranu veća kontrola i sigurnost koju uživamo prilikom posedovanja sopstvene infrastrukture, sa ekonomske tačke gledišta nema mnogo smisla iznajmljivati resurse (posebno veće količine) na mesečnom nivou ukoliko aplikacija ima predvidive, statične potrebe i biće u upotrebi zasigurno duži period. Ako pogledamo realno, većina aplikacija koje su kritične za poslovanje (npr. ERP, CRM, DB i sl.) spadaju u ovu kategoriju.

Kako onda treba da izgleda buduća data centar infrastruktura?

Temelj je svakako sopstvena infrastruktura, ali koja ima karakteristike cloud sistema. Prvo, sama arhitektura treba da se znatno pojednostavi. To je preduslov za dalju automatizaciju i centralizaciju. Ovim dobijamo jednostavnost i agilnost cloud‑a, uz performanse i kontrolu sopstvenog data centra. Dodatno, povezivanjem naše infrastrukture s poznatim cloud provajderima preko jedinstvenog portala omogućava nam izvršavanje scenarija bekapa, DR‑a, razvoja i testiranja. Sa hibridnom infrastrukturom, sveli smo TCO na optimalan nivo jer koristimo adekvatnu infrastrukturu za određeni tip aplikacije.

I za kraj, šta bi to značilo za IT kadrove koji upravljaju tom opremom?

Sa ovako postavljenom infrastrukturom, IT može da se okrene ka biznisu i da više vremena provodi na razradi proaktivnosti, aplikacijama i servisima koji su bitni za poslovanje, analizi i izveštavanju i sl. U suštini, umesto uloge „kočničara“ koja mu se danas često pripisuje, korporativni IT može da postane pogon biznisa.

Korisna adresa: netcast.com

Ovaj tekst je deo PC Press specijala posvećenog Data centrima. Kompletan specijal je potpuno besplatan za čitanje i možete ga čitati u digitalnoj čitaonici ili ga preuzeti direktno odavde u PDF formatu.

Podelite s prijateljima

Tweet