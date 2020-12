Intervju: John Cotterell, Endava CEO – Nema stajanja, nema predaha

Lider – veoma lepo zvuči, ali nosi i veliku odgovornost. Aktuelna pandemija je upravo jedan od onih trenutaka koji pokazuju koliko toga počiva na rukovodstvu kompanije koja mora da pliva u buri svetske ekonomije. Ima li bolje osobe da nam to opiše od CEO-a kompanije Endava? Naš sagovornik je John Cotterell, čovek koji od 2000. predvodi svetsku kompaniju koju je pretvorio u džina, što organski, što putem akvizicija. Evo kako on vidi aktuelno stanje i na koji će se način boriti s izazovima.

Koje su trenutne brige generalnog direktora / lidera u 2020. godini? Koje su nade za 2021?

Godina pandemije izazvala je tektonske promene širom sveta i organizacija, što predstavlja ogroman izazov za izvršne direktore i organizacije. Nikad mi se nije desilo da vidim da se toliko promena dešava za tako kratko vreme.

Mnogo se razgovara o ekonomiji u obliku slova K, gde se neki delovi industrije u svetu snažno oporavljaju i beleže masovni porast aktivnosti, dok su druga područja i dalje veoma pogođena efektima pandemije i svedena su na vrlo mali procenat svojih nekadašnjih operacija. Zbog snažnog pomaka ka digitalizaciji, nešto što bi se dogodilo za sedam godina ubrzava se na sedam meseci da bi dostiglo isti nivo.

Dakle, masovna transformacija omogućava vrlo dinamičnom tržišnom svetu da funkcioniše, a kao izvršni direktor fokusiran si na to kako ćeš se postarati da tvoja organizacija brzo odreaguje na ono što se dešava na tržištu da biste bili dobro pozicionirani. To će se nastaviti i tokom 2021. godine, čak i ako virus bude pod kontrolom uz pomoć vakcine, poslovni trendovi, stopa recesije i ekonomska dinamika koju je pokrenuo biće s nama i u narednoj godini.

Kako generalni direktor i lider može kapitalizovati trenutne izazove kako bi poboljšao i promovisao konkurentske prednosti kompanije?

Na izuzetno nestabilnom i dinamičnom tržištu, kakvo je trenutno, veliki izazov za izvršnog direktora jeste usmeriti organizaciju na ona područja u kojima je snažna, tako da možete iskoristiti mogućnosti rasta koje se otvaraju kako se menja potrošnja klijenata, bilo da su to potrošači ili korporacije, u nova područja visokog rasta.

Endava je vrlo dobro pozicionirana za to, jer se naše usluge oslanjaju na tehnologije sledeće generacije i digitalne trendove koji transformišu načine na koje ljudi i kompanije posluju. Jedna od prilika koju trenutno vidimo jeste privlačenje sjajnih ljudi u organizaciju i jačanje naše kompanije u ovo vreme promena. Dok se druge kompanije smanjuju jer njihova tržišta nisu dobra, Endava je u vrlo jakoj poziciji na tržištu s visokim rastom. Trenutno tražimo nove ljude, želimo da privučemo talente u našu organizaciju, to je divna prilika za nas i za one koji nam se pridruže da postanu deo zdrave organizacije koja se širi.

Kakve su inovativne mere i inkluzivne inicijative za liderstvo primenjene u vašoj organizaciji ove godine kako bi se bolje nosila s trenutnim kontekstom i unapredilo poslovanje 2021. godine?

Otkad smo gotovo preko noći počeli da radimo od kuće, naši ljudi su prestali s tradicionalnim postavljanjem kancelarijskih stolova i zajedničkog prostora na agilni način i gotovo isključivo na mreži komunicirali s klijentima i kolegama u Teams-u i Zoom-u. To nas je podstaklo da više razmišljamo o blagostanju i o tome kako se mentalno i fizičko zdravlje ljudi rešava u ovom drugačijem radu. Postavili smo program pod nazivom Endava Wellbeing, organizovan na četiri stuba: Um, Telo, Dom i Zajednica. Program nudi kolekciju alata i resursa koji omogućavaju našim zaposlenima da rastu i ostanu povezani i s time ćemo ići i nakon što se vratimo u normalu.

Još jedan mehanizam suočavanja s trenutnim kontekstom bio je redovno informisanje i ažurnost naših zaposlenih, kaskadno prenošenje ključnih poruka kompanije preko lidera organizacije i stvaranje virtuelnog mesta na kojem izvršni direktor i izvršni tim odgovaraju na goruća pitanja ljudi uživo. To govori o potrebi da se više povežete sa svojim timovima i razumete njihove lične borbe, ali i njihove profesionalne potrebe, u smislu razvoja karijere i profesionalnih ambicija, i kako im organizacija može pomoći da to postignu u pandemijskom stilu rada.

Koje liderske veštine smatrate najkorisnijima u trenutnom promenljivom radnom okruženju?

Mislim da su najvažnije stvari koje treba imati na umu:

Prvo, suočite se s brutalnim činjenicama, suočite se s nedaćama u spoljnom svetu i uticajem koji ima na organizaciju.

Drugo, budite otvoreni i iskreni sa svojim timovima oko transformacija koje se odvijaju, kako to utiče na posao i na kraju na njih kao pojedince.

Na primer, u Endavi, dok smo prolazili kroz mart i april, imali smo nekoliko kupaca koji su želeli da zaustave projektni posao koji su radili s nama. Imali smo i druge kupce koji su želeli da prošire ono što rade s nama. Ali pojedinci koji su bili u timovima koji su zatvoreni, očigledno su bili prilično zabrinuti šta se događa sa organizacijom, pa se kod njih stvorio osećaj da Endava drastično usporava.

Dakle, bilo je veoma važno da ljudima možemo reći da razumemo šta se dešava i da uverimo da nećemo nikoga učiniti tehnološkim viškom. Niko nije izgubio posao zbog pandemijskih promena kroz koje smo prolazili i mislim da je to omogućilo većini ljudi u organizaciji da se uvere da je Endava na dobrom mestu. Da rezimiramo, liderska veština je uložena u suočavanje s brutalnim činjenicama, otvorenost i iskrenost prema svima u organizaciji, a zatim ispinjavanje obećanja koja smo dali.

Kako možemo motivisati poslodavce i zaposlene kako bi se dodatno angažovali u postizanju ciljeva u 2020. i 2021. godini?

Imamo isti način razmišljanja kao i pre pojave pandemije, a on je u onome što nazivamo svojom osnovnom svrhom – razlogom zašto Endava postoji. Mi postojimo da bismo stvorili okruženje i kulturu koja rađa uspeh, brinući o svojim klijentima kao pojedincima i omogućavajući našim ljudima da budu najbolji što mogu. Sve je u ljudima, ljudima za koje radimo, klijentima, ljudima koji rade s nama u Endavi i o tome kako možemo pozitivno uticati na njih i njihove karijere, pomoći im da budu uspešni u onome što rade, a to se jednako snažno odnosi i u 2020. godini, možda i snažnije s obzirom na sve promene i pritisak koji traje.

Fokusirani smo na to da oživimo našu svrhu, utremo put svršenim studentima i pružimo im mogućnost za obuku i usavršavanje. Još uvek regrutujemo ljude uprkos ovoj situaciji, oni počinju da rade na novim radnim mestima u Endavi, pomažemo im da se osećaju kao deo tima i shvate kako uspešno sprovodimo projekte. Jedna od zanimljivih stvari bila je da je zapravo produktivnost u pogledu isporuke našim klijentima u ovom periodu malo porasla, pa je to bilo ohrabrujuće i za naše zaposlene, ali i za naše klijente.

Šta bi trebalo da bude poruka moći izvršnog direktora i lidera kolegama, partnerima i zaposlenima za 2021. godinu?

Biti otvoren, iskren i ispuniti obećanja. Dosta ćemo zapošljavati tokom narednih meseci i godina, tako da smo u stanju da artikulišemo zaposlenima i klijentima da smo u režimu snažnog rasta i da to stvara mogućnosti za unapređenje i nove izazove u karijeri. Endava je odlično mesto za zapošljavanje, rad i izgradnju karijere, a s obzirom na to da rastemo, podstakao bih zainteresovane IT stručnjake da nam se pridruže tokom ovog perioda.

Korisna adresa: endava.com

Podelite s prijateljima

Tweet