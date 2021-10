iOS 15 Messages greška tajno briše rezervne kopije fotografija

iOS 15 je objavljen za javnost pre manje od mesec dana, a neke pritužbe su se već pojavile na internetu.

Greška poput ove zahteva hitnu pažnju

Uobičajeno je da nova velika izdanja softvera imaju greške, čak i nakon meseci beta testiranja. Međutim, velike greške obično ne prolaze do javnih verzija. Nažalost, kritična greška je otkrivena u iOS-u 15. Nekoliko korisnika je prijavilo da se njihove rezervne kopije iCloud fotografija zbog nje brišu. Prema MacRumors-u, brisanjem thread-a iz aplikacije Messages i bekapovanjem na iCloud, sve fotografije sačuvane iz izbrisanog threada uklanjaju se iz biblioteka fotografija korisnika. To se dešava uprkos tome što su slike izvorno bezbedno napravljene u iCloudu. Greška izaziva veliku zabrinutost, jer bi mogla trajno izbrisati određene trenutke iz života ljudi, a da oni to ni ne primete.

Da bi replicirali ovu grešku, MacRumors navodi sledeće korake:

Sačuvajte fotografiju iz chata u aplikaciji Messages u svoj Camera Roll.

Proverite da li je fotografija sačuvana.

Izbrišite razgovor sa kog je fotografija došla. Fotografija će u ovom trenutku i dalje biti u vašoj „iCloud biblioteci fotografija“.

Napravite rezervnu kopiju ‌iCloud‌ i fotografija će nestati.

Vredi napomenuti da Apple nije ispravio ovu grešku u iOS 15.1 beta 2. Neki korisnici su podelili da je i dalje prisutna u beta izdanju. Verovatno će Apple to popraviti u budućoj iOS 15.1 beta verziji, a mogli bi čak uključiti i zakrpu u potencijalno ažuriranje iOS 15.0.1 kako bi ga što pre izbacili. iOS 15.1 mogao bi biti nedeljama udaljen od javnog izdanja, a greška poput ove zahteva hitnu pažnju.

Izvor: Xda-developers

Podelite s prijateljima

Tweet