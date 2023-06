iPhone se pregreva? Ovo su najbolji (i najgori) načini da se ohladi

Za one od nas na zapadnoj hemisferi, leto donosi toplije vreme – zbog čega je sve teže održavati našu tehnologiju hladnom i iPhone uređaje od pregrevanja.

Evo kako da ohladite topli iPhone – a kako ne

Korisno, Apple je integrisao sistem upozorenja o temperaturi u iOS koji će pokrenuti sledeće upozorenje ako se vaš iPhone previše zagreje: “iPhone needs to cool down before you can use it”.

iPhone uređaji najbolje funkcionišu na temperaturama između 0C i 35C, ali kada se ova poruka pojavi, oni ulaze u stanje nalik komi gde su hitni pozivi jedini zadatak koji mogu da obave dok se ne ohlade opet.

Dakle, kako sprečiti da se vaš iPhone pregreje? A šta treba da uradite ako se sretnete sa Apple-ovom porukom upozorenja o temperaturi? U ovom vodiču delimo specifične smernice za Apple kako bismo zaštitili vaš voljeni iPhone od oštećenja izazvanih toplotom. Za početak, najbolji – i možda najočigledniji – način da zaštitite svoj iPhone od pregrevanja je izbegavanje dugotrajne upotrebe na direktnoj sunčevoj svetlosti. Ne samo da sunčeva toplota bukvalno čini telefon toplijim u vašoj ruci, već bi vas povećani odsjaj mogao podstaći da maksimalno povećate osvetljenost ekrana vašeg iPhone-a – što zauzvrat dodatno pogoršava rizik od pregrevanja. Naravno, provera čudnog teksta ili menjanje Spotify numera dok sedite pod sunčevim reflektorima neće naškoditi vašem iPhone-u, ali je mudro izbegavati korišćenje uređaja na takav način duže od pet minuta (umesto toga uživajte u suncu – Instagram može da čeka!).

Igranje mobilnih igrica gladnih energije ili striming visokokvalitetnih video zapisa tokom dužeg vremenskog perioda takođe može da zagreje vaš iPhone, ali sami ovi faktori ne bi trebalo da izazovu gore pomenuto upozorenje o temperaturi osim ako ne sedite na suncu.

Čak i tako, aktiviranje Low Power Mode vašeg iPhone-a (prevlačenjem nadole po Kontrolnom centru i izborom ikone baterije) trebalo bi da smanji rizik od pregrevanja izazvanog aplikacijom. Ako ne vidite ikonu baterije, možda ćete morati da je dodate u Kontrolni centar tako što ćete otići na Settings > Control Center > Customize Controls, a zatim tamo dodati režim niske potrošnje energije.

Ali šta ako se vaš iPhone pregreje? Koji je najbolji način da ga vratite u dobro radno stanje? Pa, prema direktoru Protect Your Bubble Džejmsu Braunu, postoje dve metode hlađenja iPhone-a koje definitivno ne bi trebalo da isprobate.

„Čak i ako vaš telefon ima najveću ocenu vodootpornosti, loša je ideja da potopite telefon u hladnu vodu da bi se nasilno ohladio“, kaže Braun.

Slično tome, stavljanje vašeg iPhone-a u frižider, zamrzivač ili hladnjak za vodu je takođe veliki no-no. „To će dovesti do stvaranja kondenzacije unutar vašeg telefona, što će dugoročno oštetiti uređaj“, upozorava Braun.

Zvanični savet kompanije Apple za hlađenje pregrejanog iPhone-a je mnogo jednostavniji: „Da biste nastavili da koristite svoj uređaj što je pre moguće, isključite ga, premestite u hladnije okruženje (dalje od direktne sunčeve svetlosti) i ostavite da se ohladi.“

U praksi, savetujemo vam da ostavite svoj pregrejani iPhone u senci, u ormanu, pored ventilatora ili na hladnoj kuhinjskoj površini dok Apple-ovo upozorenje o temperaturi ne nestane. U međuvremenu, odvojite nekoliko minuta da uživate u digitalnoj detoksikaciji – smanjenje vremena za ekranom može samo smanjiti i nivo stresa.

Izvor: Techradar

