Istraživanje otkrilo šta najviše usporava sajtove

Nakon analize milion sajtova, istraživači su otkrili šta najviše usporava sajtove pa je nekada potrebno više sekundi da se učita stranica.

U veoma temeljno istraživanju programer Patrick Hulce istraživao je kodove sajtova kako bi ustanovio koji se najsporije učitavaju. Ispostavilo se da preko 60% učitavanja sajta ode na skripte koje postavljaju oglase ili analiziraju šta korisnici rade.

Hulce je skupljao informacije sa desktop i mobilnih verzija sajtova koje su pisane uz pomoć programskog jezika JavaScript. Programeri se odlučuju za ovaj jezik kako bi kreirali sajtove koji su omogućavaju postavljanje oglasa i analiziranje ponašanja korisnika.

Šta najviše usporava sajtove? Ono od čega sajtovi žive

On je otkrio da JavaScript kod koji pomaže plasiranje Google oglasa na stranice najviše utiče na usporavanje sajtova. Oni su najveći krivci za usporavanje, a pored toga su i najprisutnija opcija na analiziranim sajtovima, otkrio je Hulce za The Register.

Jedna od problematičnijih skripti je WordAds za WordPress sajtove. U kombinaciji sa nekom drugom skriptom, usporavanje učitavanja može da bude čak 2,5 sekunde!

Ali to se odnosi samo na one koji ne koriste ad-blockere zar ne? Ispostavilo se da to i nije baš tačno, jer se ispostavilo da korišćenje blokatora nije uvek efikasan način za eliminaciju problema usporavanja učitavanja stranica.

Pojedini ad-blockeri mogu da aktiviraju opcije u skripti koje pokušavaju da zaobiđu blokadu. To može višestruko da uspori učitavanje skripti, pa samim tim i celog sajta. Ovo istraživanje je pre svega pokazalo kako loše kodiranje može da utiče na rad i najpopularnijih svetskih sajtova.

Izvor: The Register

Podelite s prijateljima

Tweet