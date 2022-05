Jedna od najboljih funkcija Google Drivea sada dolazi u Docs, Sheets i Slides

Google je najavio da oznake upozorenja Google Drivea dolaze u Docs, Sheets i Slides kako bi zaštitili korisnike od zlonamernih ili opasnih fajlova kada koriste njegove alatke za saradnju na mreži.

Baneri upozorenja će sada biti prikazani na nivou fajla

Sa više zaposlenih koji rade od kuće nego ikada ranije, Google Workspace i drugi alati za saradnju su se pokazali neprocenjivim. Međutim, sajber kriminalci su dobro svesni ove činjenice, zbog čega su počeli da ciljaju korisnike preko Google-ovog kancelarijskog softvera. Na primer, ranije ove godine istraživači bezbednosti u kompaniji Avanan u vlasništvu CheckPointa, otkrili su da su sajber kriminalci počeli da koriste komentare u Google Workspace aplikacijama da bi poslali zlonamerne linkove korisnicima koji ništa ne sumnjaju. Isto tako, istraživači bezbednosti u Volexity-u su nedavno otkrili prilagođeni malver dizajniran za macOS koji može da preuzme kontrolu nad korisničkim nalogom na Google Driveu.

U nastojanju da dodatno zaštiti korisnike od ovih vrsta napada, Google sada donosi banere upozorenja u Docs, Sheets i Slides. Prema novom postu na blogu Google Workspace, Google proširuje natpise upozorenja Drive-a na nivo fajla kako bi zaštitio korisnike od malvera i drugih zlonamernih fajlova. Ubuduće, korisnici Google Workspace-a će videti banere upozorenja kada otvore sumnjivi fajl Google Docs, Sheets ili Slides na vebu. Jedna takva oznaka upozorenja na koju korisnici mogu da naiđu glasi: „This file looks suspicious. It might be used to steal your personal information.”

Pošto će baneri upozorenja pomoći da se korisnici Google Workspace-a zaštite od raznih pretnji na mreži, ne postoji administrativna kontrola za ovu funkciju, niti za nju postoje podešavanja krajnjeg korisnika. Umesto toga, automatski će se primeniti na fajlove dokumenata, tabela i slajdova tokom narednih 15 dana. Vredi napomenuti da su oznake upozorenja dostupne svim korisnicima Google Workspace-a, kao i starijim G Suite Basic i Business klijentima. Međutim, Google bi mogao kasnije da odluči da ovu funkciju učini dostupnom onima sa ličnim Google Workspace nalozima.

