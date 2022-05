TikTok nastavlja sa predstavljanjem kartice Friends, zamenjujući Discover

TikTok ima nekoliko načina na koje korisnici mogu da otkriju novi sadržaj. Izgleda da veoma popularna aplikacija za deljenje kratkih video snimaka menja način na koji preporučuje koje kratke video snimke treba da gledate i to čini prema vašem nahodjenju.

TikTok je tvitovao da će nastaviti sa uvođenjem nove kartice Friends koja će sadržati postove „ljudi sa kojima ste povezani“. A na osnovu slike podeljene u tvitu, izgleda da će kartica Friends takođe zameniti ono što je trenutno poznato kao kartica Discover – Otkrivanje.

Kartica Discover vam trenutno prikazuje različite predložene sadržaje, kao što su heštegovi u trendu i ima traku za pretragu na vrhu ekrana tako da možete direktno da tražite određene vrste sadržaja.

Fotografija koju je TikTok podelio zajedno sa njihovom tvitovanom najavom, međutim, pokazuje potpuno drugačiju vrstu kartice sa preporukama sadržaja: nema trake za pretragu sadržaja, a čini se da pruža upite za „Poveži se sa kontaktima“ i „Poveži se sa Facebook prijateljima“. Postoji i odeljak koji pruža listu „Ljudi koje možda poznajete“ sa onima za praćenje pored svakog imena. A traka za pretragu koja se nekada koristila za pronalaženje sadržaja izgleda sada služi za pronalaženje i dodavanje prijatelja.

Sa ovom novom karticom Prijatelji – Friends izgleda da TikTok pokušava da ponudi novu vrstu preporuke sadržaja: Preporuke zasnovane na vašim stvarnim prijateljstvima. Ovo je zanimljiva promena tempa, s obzirom na to da TikTok već ima druge načine za otkrivanje novog i virusnog sadržaja od strane nepoznatih kao što je stranica Za vas (For You) i traka za pretragu sadržaja koja je uključena na stranicu Za vas (For You).

