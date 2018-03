Još 24 sata za prijave na najveći regionalni seminar o GDPR-u

Bilo da ste kompanija koja radi sa podacima građana ili ste pojedinac čiji se podaci prikupljaju, trebalo bi da znate koje promene nova evropska regulativa donosi. Bez obzira na to gde se kompanije nalaze na svetu, IT konsultant, govornik i pisac Seb Matthews dozvolio je sebi da ih uporedi sa četiri divlje životinje, u zavisnosti od toga koju poziciju zauzimaju u odnosu na GDPR: nojeve, labudove, gatalinke i lavove. S tim na umu, kako bi što spremniji dočekali predstojeću regulativu, redakcija PC Press-a u saradnji s Poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, SHARE Fondacijom i Udruženjem ISACA, organizuje jednodnevni BIZIT seminar pod naslovom „GDPR – digitalna prava i obaveze”, koji će biti održan 14. marta počev od 10:00 u Klubu poslanika (Beograd).

Seminar će pristupiti ovoj temi sa tri aspekta, pravnog, poslovnog i aspekta informacione bezbednosti. U prvom delu govoriće se iz pravnog ugla i predavači i stručnjaci će pokušati da odgovore na koga se GDPR odnosi, šta će se promeniti od 25. maja 2018. kada će regulativa zvanično stupiti na snagu. Kako će se uskladiti već postojeći zakoni sa GDPR-om? Šta EU regulativa menja u odnosu prema ličnim podacima, šta zapravo znače pravo na informaciju, pravo pristupa, pravo na ispravku, pravo na brisanje, pravo na ograničavanja obrada, pravo na prigovor i pravo na zaborav? Kakav je odnos EU zakonodavstva, zakonodavstva zemalja-članica i zakonodavstva Srbije, kao i koji su izazovi zaštite podataka?

Drugi deo posmatraće GDPR kroz poslovnu prizmu, a stručnjaci i predavači će izneti trenutne procene usklađenosti sa GDPR-om i posavetovati kako najbolje svoje poslovanje da uskladite. Pokušaće da odgovore na pitanja šta su dužnosti Službenika za zaštitu ličnih podataka i kako se on licencira? Koje organizacione i procesne promene će nastati prilikom usklađivanja zakonodavstva i koje će biti obaveze kompanija? Što se tiče trećeg dela stručnjaci iz oblasti informacione bezbednosti će pokušati da daju odgovore na pitanja kako početi implementaciju GDPR regulative u praksi, koji je put do pune usklađenosti, šta se dešava kada dođe do “curenja podataka” i da li je security-as-a-service način da se i manje firme prilagode GDPR-u? Nakon predavanja uslediće panel diskusija na temu pod nazivom „Nova regulativa i izazovi na tržištu“ gde će stručnjaci iz ove tri oblasti imati priliku da ukrste svoja mišljenja.

