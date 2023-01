Kad kopija postane popularnija od originala

Izgleda da se kopiranje ponekad isplati, bar kad su video igre u pitanju. Dokaz je na primer Goose Goose Duck, kopija popularne igre Among Us koja je nedavno na platformi Steam postala veoma tražena.

Jedna od omiljenih igara koje se dešavaju u svemiru je Among Us, koja je kao i Space Invaders pogodila želje igrača, te ušla u pop kulturu. Izašla je 2018. godine, a razvio ju je studio Inner Sloth. Dostupna je za Windows, Android, iOS, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, te Xbox One Xbox Series X/S, a u pitanju je strategija koja može da se igra i na telefonima.

Mobilni gejming je već neko vreme u usponu, iako mnogi tvrde da nudi „slabije iskustvo“ nego konzole. Among Us se pokazala kao uspešna i među igrama koje se rado igraju na pametnim telefonima. Mnogi su je brzo zavoleli, između ostalog i zbog toga što imitira atmosferu iz kultnog filma The Thing – do 14 igrača dobija uloge astronauta na kosmičkom brodu, a troje su „uljezi“. Niko ne zna ko su neprijatelji, pa su svi sumnjivi.

Goose Goose Duck je igra s guskama koje imaju neobične oči, a koje takođe traže uljeza, neprijatelja. Izašla je 2021. godine. Popularna je postala nakon što je streamovana na kanalu korejske kompanije Hybe Corporation – Weverse. Nakon toga su počeli da pristižu igrači – 4 hiljade u novembru i čak 61 hiljada u decembru. Iako nije bilo novih videa, popularnost i dalje raste, pa su developeri 2. januara morali da povećaju kapacitete servera.

Trenutno je aktivno preko 500 hiljada igrača, što je bolje od Among Us koji ima oko 450 hiljada.

Izvor: Kotaku

