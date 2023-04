Kada su u pitanju imena, Siri može bolje da čita nego da sluša

Naterati Siri da izgovori složeno ime ili ime koje zvuči strano može biti izazov.

Siri može pravilno izgovoriti neobična imena – uz malu pomoć

Zašto? Zato što Siri-in metod određivanja kako se izgovaraju prava imena zavisi od sistemskog jezika vašeg uređaja. U SAD i drugim regionima u kojima se govori engleski, Sirijev izgovor je regulisan engleskim fonetskim pravilima. Kada se Siri suoči sa imenom, recimo italijanskog porekla kao što je Vito Corleone ili kineskog porekla kao što je Xiaoyan Zhou, verovatno će joj trebati pomoć da tačno izgovori.

Postoji način da naterate Siri da precizno izgovori svaki slog u svakom imenu na vašoj listi kontakata – ali morate da otkucate uputstva umesto da kažete Siri kako da to uradi.

Obrazovanje Siri počinje u Contact aplikaciji na iPhone-u ili iPad-u. Da biste ispravili pogrešan izgovor Siri, izaberite ime u pitanju. U tom oknu dodirnite Edit dugme u gornjem desnom uglu ekrana. To otvara novo okno gde zatim dodirnete liniju Add Field. Tamo ćete pronaći pomoć za izgovor i fonetiku za ime, srednje i prezime. Za školovanje Siri, izaberite fonetsko ime koje želite da ispravite (ili sva tri imena, ako Siri ozbiljno kvari nadimak). Možete čak reći Siri da je pogrešno izgovorila ime i to će vas odvesti do stranice za izgovor.

Da bismo testirali primer Vita Korleonea, izabraćemo fonetsko prezime i koristizi polje da otkucamo izgovor koliko možemo, a zatim tapnite na Done. Iz nekoliko pokušaja, Siri je pravilno izgovorila ime Kuma.

Nemojte se plašiti da unesete nekoliko varijacija dok Siri ne shvati kako treba. Testirajte rezultat tražeći od Siri informacije o toj osobi, tako da je Siri primorana da ponovi ime. Možete čak i reći Siri da je pogrešno izgovoreno ime i od vas će se tražiti da dodate fonetski opis u Kontakte.

Koja je razlika između fonetskih i izgovornih hintova? Ne mnogo u smislu rada. Izbor fonetičkog je poželjniji jer automatski postavlja ime u ispravan abecedni redosled sortiranja liste.

