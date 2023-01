Apple i AR aplikacije kao Siri

Apple očigledno radi na načinu da vam omogući da pravite aplikacije za svoje slušalice mešovite stvarnosti o kojima se dugo pričalo koristeći Siri, prema novom izveštaju The Information. Da, taj Siri, onaj koji rutinski zabrlja osnovne zahteve ili greške na frustrirajuće načine, očigledno će moći da kreira čitave aplikacije proširene stvarnosti (AR) koje ćete moći da delite sa drugima u App Store-u.

Tehnologija koja stoji iza ovog alata za pravljenje aplikacija potiče od akvizicije pokretača pod nazivom Fabric Software 2017. godine, o čemu je The Information prvi izveštavao. Prema The Information, razvojni alat bi mogao „da omogući korisnicima da naprave aplikaciju sa virtuelnim životinjama koje se kreću po prostoriji i preko ili oko objekata iz stvarnog života bez potrebe da dizajniraju životinju od nule, programiraju njene animacije i izračunaju njeno kretanje u 3D prostor sa preprekama.” Pretpostavljam da će postojati i opcija koja nije Siri; Informacija kaže da Apple želi da napravi alat poput Minecraft-a i Roblok-a, koji obe nude načine za pravljenje virtuelnih svetova jednostavnih za korišćenje.

Da bi pomogao ljudima da kreiraju 3D modele za aplikacije, Apple takođe radi na načinu skeniranja objekata iz stvarnog sveta pomoću slušalica. To zvuči donekle slično Epicovoj besplatnoj aplikaciji RealityScan, koja je, u mom ograničenom i nenaučnom testiranju, imala problema sa rekonstruisanjem objekata koje sam imao oko svoje kuće, ali možda će Apple-ove slušalice bolje obaviti posao.

Ako razvojni alati zaista funkcionišu kako je predviđeno, to bi moglo značajno smanjiti barijeru za ulazak u pravljenje AR aplikacija za slušalice. Zanimljive aplikacije bi potencijalno skupe slušalice mogle učiniti privlačnijom kupovinom; iPhone je verovatno počeo da dolazi na svoje mesto kada je Apple zvanično predstavio App Store.

Apple takođe razvija sopstvene AR aplikacije i mogao bi da stavi fokus na zdravlje i dobrobit uređaja, prenosi The Information. Prema The Information, Apple je više zainteresovan za AR nego VR za slušalice, pošto viši rukovodioci očigledno smatraju da je VR izolovana. To nije previše iznenađujuće, pošto je izvršni direktor Tim Cook više puta pohvalio AR, a kompanija navodno radi na AR naočarima . Uz to, i dalje se priča da prve slušalice kompanije imaju napredne VR mogućnosti i da vam omogućavaju da ulazite i izlazite iz VR pomoću digitalne krune.

