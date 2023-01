Kako će inteligentna automatizacija pomoći radnoj snazi 2023.

Kada počinjemo 2023., vreme je da pogledamo šta bi moglo da nosi narednih 12 meseci. Čini se jasnim da će se neki od trendova koji su se pojavili tokom pandemije nastaviti da se manifestuju.

Paul Milloy iz Intradiem-a istražuje najveće trendove u automatizaciji

Na primer, hibridni modeli rada postali su duboko ukorenjeni u društvu i teško da će nestati kadrovski izazovi regrutovanja i zadržavanja pravih ljudi. Međutim, postoje i drugi faktori koji će verovatno doći do izražaja 2023. godine za koje će možda trebati ulaganja u tehnologiju automatizacije da bi se popravili.

Veća potreba za upravljanjem rizicima

Niko ne voli iznenađenja. Iako je Ben Frenklin sugerisao da se nizašta ne može reći da je sigurno osim smrti i poreza, preduzeća će želeti da automatizuju što je moguće više svojih procesa kako bi pomogli u upravljanju nestabilnošću 2023.

Automatizacija je već napravila revoluciju u skoro svakoj industriji i bila je katalizator većeg dela digitalne transformacije koja se dogodila u protekloj deceniji, pružajući fleksibilnost, efikasnost i uvide. Podaci rađaju inteligenciju, a inteligencija uvid. Menadžeri mogu da koriste podatke dostupne iz alata za automatizaciju radne snage kako bi im pomogli da bolje upravljaju uspesima i padovima kako bi izbegli neočekivana uska grla u resursima. I ne samo to, već automatizacija radne snage može pomoći menadžerima da uoče probleme pre nego što se pojave, pružajući uvid u to ko u timu radi dobro i kome će možda trebati dodatni trening ili obuka. Automatizacija radne snage je ključna komponenta globalnog tržišta tehnologije ljudskih resursa, a projekti Fortune Business Insights će dostići 39,9 milijardi dolara do 2029. godine, uz kombinovanu godišnju stopu rasta (CAGR) od 7,5 posto. U poređenju sa starim ručnim procesima, to je moćan način da se transformišu procesi planiranja i predviđanja zaposlenih, koristeći podatke u realnom vremenu uz malo ili nimalo potrebne ljudske intervencije.

Više kanala nego ikad

Dok su preduzeća donekle vešta u ophođenju sa kupcima putem tradicionalnih kanala kao što su telefon, email i SMS, drugi kanali će postati zastupljeniji u 2023. Komunikacija putem video aplikacija ili preko povezanih uređaja kao što je Alexa, ove godine će postati sve više normalizovana. Preduzeća će, stoga, morati da se oslone na tehnologiju za praćenje i reagovanje na fluktuacije obima na svakom kanalu u realnom vremenu, balansirajući ciljane resurse preko poziva, veba, četova i drugih kanala, od kojih su nekima potrebna različita vremena odziva i nivoi veština. Očekivati da će sami ljudi upravljati ovim bez inteligentne tehnologije automatizacije je recept za neuspeh. Alternativa pruža bolji rezultat u kojem su zaposleni osnaženi i kupci mogu koristiti svoj preferirani kanal komunikacije i primati pouzdane odgovore od agenata.

Više pažnje na dobrobit

Briga o svom osoblju je još važnija tokom ovog nedostatka kvalifikovane radne snage. Kultura nefleksibilnosti i striktan fokus na interne metrike suviše često dolazi na štetu potreba radnika. Konačno, dešava se zakasnela smena u kojoj se dobrobit zaposlenih stavlja u srce poslovanja preduzeća. Za to postoje dobri razlozi. Kada se radnici čuju i njihove potrebe budu zadovoljene, kompanija može da ubire plodove u zadržavanju, performansama i percepciji brenda. Tehnologija će biti ključna u automatizaciji do tada nefleksibilnih procesa, istovremeno pružajući inteligentne podsticaje vođene podacima koji pomažu agentima da efikasno rade u složenom operativnom okruženju. To znači da kompanije mogu da ponude neviđeni nivo fleksibilnosti i podrške svom osoblju, uz značajno poboljšanje angažovanja i blagostanja. Od poboljšana angažovanja između zaposlenih i poslodavaca – i negovanjem kulture podrške i ohrabrenja – svi imaju koristi.

Veća potreba za povećanjem efikasnosti

Ključna tehnologija automatizacije je, naravno, veštačka inteligencija (AI). Kroz svoju jedinstvenu sposobnost da obradi ogromne količine vremenski osetljivih podataka koje generiše moderno poslovanje, AI može da prevede podatke u neposrednu obaveštajnu informaciju. Ovo dovodi do vrtoglavog porasta efikasnosti i angažovanja bez ugrožavanja korisničkog iskustva. Zauzvrat, ovo jača reputaciju organizacije spolja. Povećanje efikasnosti i produktivnosti su dve najčešće citirane prednosti primene veštačke inteligencije. Tehnologija omogućava preduzećima da automatizuju svoje rutinske operacije i oslobode radnu snagu za kritičnije zadatke. Ovo se posebno odnosi na odeljenja za korisničku podršku, gde će upotreba veštačke inteligencije za predviđanje ishoda, omogućavanje bolje informisanog planiranja scenarija i procene rizika i obezbeđivanje boljeg ciljanja, pomeriti birač sa pristupa koji odgovara svima na mnogo segmentiranije i prilagođeno iskustvo i za kupce i za zaposlene.

Povećano oslanjanje na mašine

Otkako je mašinsko učenje (ML) dobilo na značaju pre desetak godina, brzo je transformisalo skoro svaku industriju. Kompanije bi trebalo da izoštre svoje veštine i nauče šta ML ima da ponudi. Dok su tehnologije u prošlosti obrađivale samo statične, istorijske podatke, ML pruža mogućnost u realnom vremenu koja transformiše jaz. To može pomoći organizacijama da postanu bolje u predviđanju tokova i reagovanju na njih proaktivno, a ne reaktivno.Potencijalno poboljšanje u oblastima kao što je usluga korisnicima je ogromno. Rešenja mogu da iskoriste „proizvodne“ ML modele – pomoću kojih se model transformiše u skalabilno, vidljivo, kritično za misiju softversko rešenje, spremno za proizvodnju – u svojoj srži. Iako je teško predvideti koje oblasti tehnologije inteligentne automatizacije će se pokazati najpopularnijim 2023. godine, nema sumnje da će se koristiti za smanjenje ljudske intervencije tamo gde je to relevantno i povećanje ljudskih sposobnosti tamo gde je to potrebno.

Izvor: Siliconrepublic

