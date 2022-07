Kako da analizirate konkurenciju na internetu

Poznavati konkurenciju znači poznavati tržište, a ako poznajete tržište imate mnogo veće šanse za uspeh. Bez obzira da li ste početnik ili iskusni u poslu, poželjno je da povremeno uporedite sebe sa konkurencijom, kako bi našli način da unapredite svoje poslovanje. Pravo pitanje je kako to uraditi, kada je internet nastup u pitanju.

Kako naći konkurenciju?

U većini slučajeva već znate ko su vam glavni konkurenti i ko posluje uspešno u segmentu u kome vi želite da se nametnete. Ukoliko to ipak nije slučaj, najbolje je iskoristiti najpopularniji pretraživač na svetu – Google. Ukucajte ključne reči, onako kako bi želeli da ljudi pronađu vaš sajt i vašu firmu. Na stranici sa rezultatima obratite pažnju na dve stvari – oglase i najbolje rangirane sajtove. Tu se verovatno nalaze vaši najveći konkurenti, ali to je za sada još uvek samo pretpostavka. Treba nam dokaz o tome da je to što konkurencija radi dobro i da daje rezultate.

Jedan od najzanimljivijih podataka jeste onaj o posećenosti sajtova, ali je do pouzdanih podataka teško doći. Alexa, nekad najpopularniji sajt za rangiranje po posećenosti je nedavno ugašen, pa je za ove svrhe trenutno najbolje koristiti SimilarWeb. Treba imati na umu da ovi podaci nisu uvek tačni, ali vam mogu dati solidnu sliku o tome ko je koliki igrač. Tu su i informacije o vremenu zadržavanja posetilaca i broju otvorenih stranica, što je veoma važno jer broj poseta sam po sebi ne znači previše. Pored procene posećenosti, SimilarWeb nudi još jedan zanimljiv podatak, a to je spisak sajtova sličnih onom koji pretražujete, pa ćete lako naći relevatne faktore, koji su vam možda promakli u prethodno opisanom procesu. Iako se napredne opcije SimilarWeba plaćaju, čak i ono što je dostupno u besplatnoj verziji mnogo vredi i olakšava posao.

A šta sad?

Kada napravite spisak konkurenata, na redu je analiza. Počnite od onih koji se dobro rangiraju na pretraživačima, jer oni posetioce dobijaju besplatno, pa su nam zanimljiviji od onih koji moraju da plaćaju kako bi privukli korisnike. Ključ dobrog rangiranja leži u optimizaciji sajta za pretraživače (SEO), u koju vredi uložiti i vremena i novca, jer će vam se višestruko vratiti. Veoma bitna stavka je i kvalitet hostinga, jer brzina učitavanja sajta drastično utiče na rangiranje na Google pretraživaču.

Analizirajte sajt konkurenata i probajte da utvrdite po čemu se oni kod kojih se posetioci duže zadržavaju razlikuju od onih koji imaju veliki broj posetilaca, ali kratko zadržavanje. Proverite i kakav im je Google Page rank. Uz pomoć alata BuiltWith možete proveriti i kako je napravljen konkurentski sajt, na kojoj platformi i sa kakvim dodacima.

Ukoliko vam je potreban ozbiljan i sveobuhvatan alat za SEO, analizu ključnih reči, konkurencije, tržišta i još mnogo toga, pogledajte SEMrush. Kao što ste verovatno i pretpostavili, ovo zadovoljstvo će vas koštati, ali će se velikim igračima isplatiti.

Ne zaboravite društvene mreže

Analiza stranica konkurencije na društvenim mrežama je još jedan od lakih i brzih načina da dođete do korisnih informacija. Proučite koje objave im imaju više uspeha i probajte da napravite nešto slično. Naravno, uvek je poželjno imati dozu originalnosti, ali ako ne znate odakle da počnete, ovo može biti dobra polazna tačka.

A kako su počeli?

Za kraj ćemo pomenuti sajt koji vam može pomoći da vidite kako su u prošlosti izgledali sajtovi vaših konkurenata i kako su se razvijali. U pitanju je portal Wayback Machine, koji vas vraća u neka prošla vremena. Ovaj i svi drugi pomenuti alati vam mogu mnogo otkriti o konkurenciji. Na vama je samo da te informacije iskoristite i unapredite svoje prisustvo na internetu, a samim tim i bolje poslujete.

