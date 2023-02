Kako da vaš Android telefon izgleda kao iPhone

Godinama je Google Android telefonima pružao neusporedivu prilagodljivost

Ljudi neće ni primetiti razliku…na prvi pogled

Svako veće ažuriranje donosi novu priliku da prilagodite kako vaš telefon izgleda i funkcioniše. Ažuriranje za Android 12 vam omogućava da promenite svaku funkciju, sve do boja ikona aplikacije na početnom ekranu. Iako su prilagodljive funkcionalnosti važne, ponekad mogu biti preterane.

Kod Apple-a, jednostavnost je ključna, a većina funkcija se pojavljuje isto na iPhone uređajima čak i ako nadogradite na najnoviju verziju iOS-a. Ali iPhone-i su skupi, i niko ne želi da pljačka banku da bi prešao sa Android-a na iOS. Ako ne želite ili ne možete da izvršite promenu, evo pet jednostavnih načina da napravite čuveni početni ekran iPhone-a na svom uređaju. Takođe možete da transformišete svoj iPhone u Android za nekoliko minuta.

Možete učiniti da vaš Android izgleda kao iPhone pomoću launčera nezavisnih proizvođača, paketa ikona i tema iz Google Play prodavnice. Trenutno je to jedini način da transformišete svoj Android u iOS uređaj. Apple softver je specijalno dizajniran za njegove proizvode, a kompanija ima zatvoreni ekosistem u kojem zadržava potpuna prava na softver – dakle, ne dozvoljavaju njegovu redistribuciju drugim proizvođačima. Takođe ne možete preuzeti softver sa web lokacija ili ga ilegalno instalirati putem jailbreaking-a. Međutim, iPhone launčeri mogu promeniti izgled vašeg Android telefona, ali ne i način na koji on funkcioniše. Ikona vašeg podrazumevanog browsera može se prebaciti na Safari, ali to ne znači da sada imate Apple-ov browser na svom telefonu. Ako je Chrome vaša podrazumevana aplikacija za browser, to je ono što ćete i dalje videti. Neke aplikacije mogu zahtevati da uplatite ili donirate da biste uklonili oglase ili pristupili premijum sadržaju. Pored toga, launčeri su ograničeni na vaš početni ekran i zaključani ekran i ne utiču na ništa osim toga. Vaša podešavanja i file manager meniji ostaju isti. Da biste potpuno promenili izgled svog Android-a, preuzmite temu.

Koristite iPhone launčere

Launčeri vam omogućavaju da personalizujete ekran galerije aplikacija i početni ekran vašeg telefona. Možete promeniti ikone, dodati vidžete i preurediti izgled, između ostalih funkcionalnosti. Većina launčera dolazi sa podešavanjima personalizacije zaključanog ekrana, Control Center-om i Dynamic Island ako imate sreće. Ne morate da preuzimate posebnu aplikaciju. Ako su vam potrebne preporuke o tome koje aplikacije da koristite, Nova i Apex Launcher Pro su među najboljim Android launčerima na tržištu. Postavljanje launčera nezavisnih proizvođača kao podrazumevane aplikacije za početni ekran je neophodno da bi ispravno radili. Ako odbijete, telefon će vas stalno pitati da odaberete primarni početni ekran ili da se vratite na podrazumevana podešavanja. Takođe, možda ćete morati da onemogućite aplikaciju Digital Wellbeing na telefonu, jer ona resetuje vaš telefon na originalni početni ekran na nekim telefonima. Većina launčera traži od vas da im date dozvole i prihvatite Uslove i odredbe nakon instalacije. Aplikacije zatim automatski otvaraju podrazumevanu početnu stranicu aplikacije da biste ih izabrali kao primarni početni ekran.

Preuzmite teme i pakete ikona

Teme su stilovi ili dizajni koji transformišu korisnički interfejs (UI) vašeg telefona, od ikona i pozadine do menija. Transformacija možda neće biti primetna ako je vaš telefon u tamnom režimu, tako da morate da ga onemogućite. S druge strane, launčeri su aplikacije koje hostuju vaš početni ekran i zaključani ekran dok imaju ugrađene teme. Oni vam omogućavaju da konfigurišete prelaze stranica, izgled i brza podešavanja. Osim toga, možete dodati vidžete da biste personalizovali performanse ekrana. Ako ne želite potpunu reviziju početnog ekrana ili korisničkog interfejsa, budite oprezni sa paketima ikona. Paketi ikona vam omogućavaju da promenite samo podrazumevane ikone u različite stilove, oblike i boje. Ako posedujete jedan od najnovijih Samsung telefona, preuzmite i promenite ikone aplikacija iz aplikacije Galaxy Themes. Drugi uređaji će možda morati da koriste svoje matične aplikacije za temu ili Google Play prodavnicu za preuzimanje paketa ikona, tema i pozadina. Ipak, nijedna tema ne može da promeni vaše glavne i brze menije podešavanja da izgledaju kao iPhone.

Instalirajte iOS-u slične aplikacije

Apple-ov zatvoreni ekosistem onemogućava jednostavno instaliranje iOS aplikacija. Iako mnoge web lokacije tvrde da imaju zvanične iOS aplikacije za preuzimanje, ne preporučujemo da ih instalirate jer sadrže zlonamerni softver koji može da ošteti vaš uređaj. Alternative Apple aplikacijama postoje u Play prodavnici da bi vam pomogle da stvorite iluziju korišćenja iPhone-a, a možete ih učiniti podrazumevanim aplikacijama. AirMessage je dobra alternativa iMessage-u i ima većinu funkcija iMessage-a. Što se tiče uslužnih aplikacija, desetine kalkulatora i satova u Play prodavnici blisko oponašaju iOS verzije. Apple Music je takođe zvanično dostupan u Play prodavnici, a dolazi sa kul ružičastim vidžetom za vaš početni ekran. Međutim, potreban vam je Apple ID da biste koristili platformu za striming.

Preuzmite aplikaciju za zaključavanje ekrana

Ažuriranje iOS 16 uvelo je funkcije koje su veoma konkurentne Google-ovom Androidu 13, od kojih su jedan – vidžeti za zaključani ekran. Sada možete da dodate vidžete na zaključani ekran za brži pristup i kontrolu, što ne možete da uradite na Android-u. Google aplikacije su dostupne kao vidžeti za zaključani ekran iPhone-a, ali ne i za Android. Da biste dobili vidžete na zaključanom ekranu Android-a, preuzmite aplikaciju iz Play prodavnice. Ove aplikacije neće promeniti vaš početni ekran ili ikone, jer su dizajnirane za zaključane ekrane. U zavisnosti od aplikacije koju preuzmete, možda ćete moći da promenite svoju lozinku ili stil šablona, format datuma i vremena, veličinu teksta, zvuk zaključavanja i još mnogo toga da biste ličili na funkcije iPhone-a.

Koristite kontrolni centar i pomoćne aplikacije na dodir

Podrazumevano, Android telefoni imaju Quick settings panel i prevlačenjem nadole od vrha ekrana se pristupa njemu. Iako ga ne možete u potpunosti zameniti aplikacijom Control Center, možete konfigurisati aplikaciju da se otvara na sličan način. Na primer, neke aplikacije vam omogućavaju da prevučete iz donjeg, levog, desnog ili gornjeg desnog ugla ekrana. Neki kontrolni centri mogu da sadrže iPhone pomoćno dodirno dugme i možete ga pomeriti u bilo koju poziciju. Iako većina kontrolnih centara ima mogućnost za snimke ekrana i snimanje, ova funkcija ne funkcioniše uvek i vaši snimci se mogu oštetiti. Neki kontrolni centri mogu zahtevati da preuzmete snimač ekrana u aplikaciji ili postavite postojeći kao podrazumevanu aplikaciju u okviru centra.

Uživajte u besplatnom prilagođavanju u iOS stilu na svom Android-u

Paketi ikona, teme i launčeri su besplatne alternative za uživanje u iOS funkcijama bez kupovine novog iPhone-a. Međutim, njihovo korišćenje dolazi sa ograničenjima. Iako biste mogli prevariti druge ljude da pomisle da držite iPhone, iluzija ne traje dugo jer dizajn vašeg telefona ostaje isti — osim ako nemate seriju Xiaomi 13 ili sličan pametni telefon. Takođe, ne možete da koristite Siri, Apple Pay i druge funkcije jer Apple nije otvorio svoju App Store svetu.

Ako je Android ekosistem sve što ste ikada poznavali, prenos vaših podataka i navikavanje na iOS izgled može biti zbunjujuće. Ako vam je potpuno iPhone iskustvo važno, vredi razmisliti o nabavci iPhone-a. Zatim pređite sa Android-a na iPhone pomoću Google usluga. Takođe, postoje onlajn emulatori za iPhone koji će vam pomoći da se upoznate sa novim interfejsom pre nego što počnete da ga koristite.

Izvor: Androidpolice

