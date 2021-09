Kako data centri održivo rastu i povećavaju efikasnost uz odgovarajući UPS

Potražnja za kapacitetima data centara je u porastu, a Gartner predviđa da će potrošnja krajnjih korisnika globalne infrastrukture data centara 2021. dostići 200 milijardi dolara, što je povećanje od šest odsto u odnosu na izdatke za 2020.

Operateri data centara, provajdera usluga u cloud-u i kolokacijskih data centara izloženi su sve većem pritisku da zadovolje rastuću potražnju, istovremeno poboljšavajući performanse i vreme neprekidnog rada, upravljajući troškovima i unapređujući ciljeve održivosti svoje kompanije. Jedan pristup rešavanju ovih izazova leži u odabiru pravog izvora neprekidnog napajanja (UPS) za data centar.

Pet najbitnijih UPS faktora za data centar

Prilikom odabira novog UPS sistema, operateri data centara treba da traže rešenje koje podržava ove sveobuhvatne ciljeve i koristi najnovija tehnološka dostignuća za postizanje efikasnosti, održivosti, prilagodljivosti, otpornosti i bezbednosti:

Održivost i ušteda energije: Za operatere data centara, održivost nije samo „dobro je imati”. To je konkurentna razlika i kupci to očekuju. Izbor UPS-a koji ima režim uštede energije pomaže u postizanju efikasnosti i niske potrošnje energije koju očekuju savremeni operateri data centara, u kombinaciji sa garantovanim operacijama visoke efikasnosti kako bi se smanjili troškovi i povećao kvalitet napajanja. Osim toga, UPS sa litijum-jonskim baterijama obezbeđuje dva do tri puta duži životni vek u poređenju s VRLA baterijama. Prostor: Dostupan prostor unutar data centra uvek je ograničen i izuzetno vredan, pa ga je potrebno dobro optimizovati. Operateri treba da traže UPS koji je kompaktan, velike gustine, ali ne pravi kompromise kada je u pitanju povećana dostupnost, operativna efikasnost, zahtevi održivosti i kontrola ukupnih troškova vlasništva (TCO). Modularna i skalabilna platforma: Inovacija u dizajnu UPS sistema stvorila je modularne i skalabilne platforme koje operaterima data centara omogućavaju da pravilno odrede kapacitet UPS-a za trenutne potrebe, a istovremeno štede investiciju uz mogućnost lakog dodavanja modula za proširenje kapaciteta i prilagođavanje rastu. Zamena pod naponom: Da bi se upotpunila modularna i skalabilna arhitektura, idealno je da UPS ima inteligentne funkcije, poput „zamene modula pod naponom”, omogućavajući dodavanje i/ili zamenu modula za napajanje bez prekida u radu, uz povećanje zaštite operatera i servisnog osoblja. Daljinsko nadgledanje, upravljanje i modeliranje: Najsavremenija daljinska kontrola, upravljanje i modeliranje može operaterima omogućiti preglednost čitavog sistema za proaktivno rešavanje problema i održavanje neprekidnog rada.

Pronalaženje odgovarajućeg trofaznog UPS-a

Kompanije kao što je Schneider Electric prepoznale su ove potrebe operatera data centara i nastavljaju da usavršavaju ponudu trofaznih UPS uređaja kako bi zadovoljile sve veće zahteve.

Rešenja kao što je novi UPS Galaxy VL 200-500 kW pružaju čitav niz inovativnih funkcija i ključnih prednosti koje operateri data centara traže:

Ostvarenje ciljeva održivosti: Galaxy VL je Green Premium™ proizvod i kompatibilan je sa dugotrajnim litijum-jonskim baterijama, koje obezbeđuju dva do tri puta duži očekivani vek trajanja od VRLA baterija, teže 60-70 procenata manje i mogu da rade na višim temperaturama. Kada rade u Schneider Electric-ovom režimu ECOnversion™ koji štedi energiju, data centri mogu očekivati nenadmašnu kombinaciju kvaliteta energije, 99 odsto efikasnosti i 100 odsto ROI za dve godine kroz uštedu na računima za energiju.

Uporedo sa ciljevima na održivosti, efikasnost UPS-a je kritična stavka. Galaxy VL ima 97 odsto efikasnost u režimu rada s dvostrukom konverzijom i zauzima 50 odsto manje prostora (footprint), u odnosu na industrijski prosek. Prilagodljivost za rastuće tržište: S promenjivim zahtevima, data centri moraju biti u mogućnosti da se brzo modifikuju i skaliraju. Modularna i skalabilna platforma Galaxy VL omogućava kompanijama da povećaju snagu bez povećanja otiska UPS-a dodavanjem modula snage 50 kW. Ovo pomaže kompanijama da optimizuju TCO tako što plaćaju samo količinu kapaciteta koja je tada potrebna. Osim toga, instaliranje, povezivanje i rukovanje novim modulima je jednostavno. Modularni dizajn i mogućnost zamene bez prekida u radu, Live Swap, čine proširenje data centra u pravo vreme bez napora, bez zakazanih prekida, poboljšavajući kontinuitet poslovanja i zaštitu zaposlenih.

Prednost savremenog UPS-a

UPS uređaji poput Galaxy VL UPS-a dobro su prilagođeni za srednje i velike data centre, edge računarstvo, Internet data centre, računarstvo u cloud-u, telekomunikacije i mreže, kao i za komercijalne i industrijske objekte. Njegova kompaktna tehnologija velike gustine i arhitektura otporna na greške maksimiziraju dostupnost, radnu efikasnost i zaštitu od kritičnog opterećenja, dok minimiziraju ukupne troškove vlasništva.

Modularni dizajn sistema omogućava kompanijama da unaprede svoje poslovanje kao odgovor na promenljive poslovne potrebe. Ovaj pay as you grow model smanjuje kapitalna ulaganja i ukupne troškove vlasništva. Kako raste potražnja, kompanije mogu dodavati module snage visoke efikasnosti, dok je Galaxy VL u radu i potpuno operativan s mogućnošću zamene bez prekida. Modularni dizajn takođe povećava unutrašnju redundantnost bez dodatnog prostora. Galaxy VL pruža efikasnost do 99 odsto u ECOnversion režimu i do 97 odsto u režimu dvostruke konverzije.

Otkrijte Galaxy VL

Izbor odgovarajućeg UPS-a važan je deo strategije prilagođavanja rastućim zahtevima tržišta data centara za neprekidnim radom, efikasnošću i ciljevima održivosti. Saznajte više o UPS-u Galaxy VL i o tome kako bi to moglo koristiti vašem data centru.

