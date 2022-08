Kako izbaciti nekoga sa vašeg Wi-Fi-ja

Prosečan dom bi izgledao veoma drugačije da nije Wi-Fi.

Kada neko koristi vašu Wi-Fi mrežu bez vašeg znanja, to može usporiti upotrebu sopstvene mreže

Bežična veza sa internetom ne koristi samo onima koji koriste telefone i tablete. To je ono što omogućava desktop računaru na spratu i pametnom TV-u u podrumu, gde nema Ethernet portova, da obavljaju posao i strimuju sadržaj. Takođe koordinira vaše sigurnosne kamere i druge pametne uređaje. Kada neko koristi vašu Wi-Fi mrežu bez vašeg znanja, to može usporiti vašu upotrebu sopstvene mreže. To čak može da vas natera da prekoračite ograničenje na planovima ISP-a sa merenjem. Važno je da znate kako da nekoga izbacite sa vašeg Wi-Fi-ja kada mu tamo nije mesto. Da biste nekoga izbacili sa svoje Wi-Fi mreže, najbrži, najlakši i najsigurniji način je da promenite lozinku svoje mreže u drugu, jaku lozinku. Moraćete da unesete novu lozinku na svim svojim bežičnim uređajima.

Kako znati da li je neko neovlašćen na vašoj Wi-Fi mreži

Prvi znaci neovlašćenog korisnika na vašoj Wi-Fi mreži uključuju sporije brzine interneta, prekidi videa ili zvuka u strimingu ili potpuno izbacivanje sa mreže. Možda biste želeli da pozovete svog internet provajdera i pitate da li je bilo problema, usporavanja ili radova na popravci u vašem području trenutno ili nedavno. Ako ih nije bilo, trebalo bi da počnete da da razmatrate neovlašćenog korisnika kao mogući uzrok.

Lakši način

Jednostavan način da pronađete neželjene korisnike je da identifikujete i isključite svaki uređaj koji ste ovlastili da koristi mrežu. Zatim pogledajte svoj ruter. Ako lampica aktivnosti na mreži i dalje treperi, moguće je da je drugi korisnik na vašoj mreži i koristi uređaje za koje ne znate. Međutim, ovaj metod nije savršen. Vaš ruter možda komunicira sa vašim ISP-om u vezi ažuriranja firmvera ili redovnog održavanja, ili pinguje jedan od poznatih uređaja na vašoj mreži, kao što je TV. Definitivniji način da saznate ko je na vašoj mreži je korišćenje stranice sa podešavanjima rutera. (Ovo se takođe može nazvati pristupnom stranicom ili listom klijenata.) IP adresa stranice sa podešavanjima vašeg rutera se obično nalazi na zadnjoj ili donjoj strani samog rutera. (Ako nemate pristup svom ruteru, a dolazi od velikog kablovskog provajdera, pokušajte sa http://192.168.0.1 ili http://192.168.1.1.) Kada dođete na stranicu sa podešavanjima, potražite spisak uređaja koji trenutno koriste mrežu. Ovo može biti označeno kao Attached Devices ili Network Map. Kada imate listu, možete jednostavno prebrojati uređaje na listi i uporediti sa brojem poznatih uređaja koji su u upotrebi. Ako postoji dodatni uređaj, vaša mreža ima gosta. Takođe možete da se potrudite i proverite svaki uređaj na vašoj mreži i snimite njegovu MAC adresu. (Ovo je dostupno u meniju podešavanja na telefonima, tabletima, računarima, televizorima i kutijama za striming.) Zatim uporedite svoju listu sa listom na stranici sa podešavanjima rutera. Na ovaj način možete identifikovati određeni uređaj koji vam ne pripada.

Kako izbaciti nekoga sa vašeg Wi-Fi-ja

Promenite svoju lozinku

Najjednostavniji i najefikasniji (u većini slučajeva) način da nekoga izbacite sa svoje Wi-Fi mreže je da promenite lozinku svoje mreže.

Filtriranje MAC adrese

Svaki uređaj koji želi da se pridruži vašoj mreži ima određenu MAC adresu. Možete podesiti ruter da proverava MAC adresu svakog uređaja koji pokušava da se prijavi i odbije sve koji se nalaze na listi poznatih uljeza. Ovo je crna lista, a vi kreirate listu. Alternativno, možete podesiti ruter da odbije sve uređaje osim onih na unapred određenoj listi poznatih i dobrodošlih uređaja. Ovo se zove stavljanje na belu listu. Zajedno, ove tehnike su poznate kao filtriranje MAC adresa. To je donekle pouzdana tehnika. Uljez može zaobići crnu listu jednostavnim pridruživanjem vašoj mreži pomoću drugog uređaja, a stavljanje na belu listu može se zaobići korišćenjem virtuelne privatne mreže (VPN). Preporučuje se kombinovanje nove lozinke i filtriranja MAC adrese.

Resetujte ruter

Većinu vremena kada pokušavate da izbacite nekoga sa vašeg Wi-Fi-ja, lopovi su oportunisti. Oni koriste prednost poznavanja ili pogađanja vaše lozinke (ili činjenice da je niste koristili). Ponekad su, međutim, vešti hakeri. Ako dotični uljez zna kako da napravi backdoor u vašem ruteru, ni nova lozinka ni filtriranje MAC adrese neće pomoći. Moraćete da resetujete ruter na podrazumevana podešavanja. Izgubićete sve postavke koje ste postavili, pa snimite svoja podešavanja pre nego što kliknete na dugme da biste resetovali ruter. Resetovanje će očistiti sve promene u softveru koje je uljez napravio. Vaše mrežno korisničko ime i lozinka će se vratiti na fabrička podešavanja. (Ove podrazumevane vrednosti treba da budu odštampane negde na vašem ruteru.) Prijavite se koristeći podrazumevane vrednosti i ponovo unesite svoja podešavanja, uključujući lozinku koju nikada ranije niste koristili. Imajte na umu da će različite marke rutera imati veb interfejse koji izgledaju malo drugačije, ali svi imaju funkcije i kontrole o kojima smo ovde razgovarali. Sada ste spremni da nekoga izbacite sa svog Wi-Fi-ja.

Izvor: Androidauthority

