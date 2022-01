Kako koristiti komandu Taskkill u operativnom sistemu Windows 10/11

Command Prompt je dom mnogih moćnih uslužnih programa koji vam mogu pomoći da rešite probleme ili čak popravite instalaciju operativnog sistema Windows.

Zajedno sa uobičajenim krivcima kao što su System File Checker i Diskpart, komanda Taskkill je još jedna korisna alatka za svakog korisnika Windows-a. Kao što ime govori, komanda može da ubije zadatke i procese, oslobađajući sistemske resurse. Korisniji je od drugih sličnih metoda zbog svojih raznovrsnih opcija filtriranja, omogućavajući korisniku da postavi automatizovane liste za gašenje, kako bi sprečio nepotrebne programe da zakrče memoriju. Da biste započeli, evo kratkog uvoda o tome kako da koristite komandu Taskkill na Windows 10 ili 11. Korišćenje komande Taskkill nije jedini način da isključite Windows zadatke i procese. Najčešći način ubijanja procesa je preko Task Manager-a, koji vam omogućava da vidite sve pokrenute procese i završite bilo koji proces sa nekoliko klikova. Ovaj metod je jednostavan za korišćenje i ne zahteva od vas da mukotrpno ukucavate kod. Zašto bi se onda uopšte mučili sa Taskkill-om? Ako želite da ubijete samo nekoliko dodatnih procesa s vremena na vreme, Task Manager je nesumnjivo najbolji alat za taj posao. Ali ako želite da završite veliki broj procesa dnevno, potreban vam je metod sa malo više prilagođavanja.

Sa komandom Taskkill, moguće je isključiti čitave serije procesa odjednom, na osnovu specifičnih filtera. Možete čak da podesite određene komande kao prečice, što vam omogućava da ih pokrenete dvostrukim klikom sa desktopa u bilo kom trenutku. Da bismo direktno koristili komandu Taskkill, prvo moramo da otvorimo Command Prompt. Jednostavno potražite cmd u meniju Start i izaberite Run as Administrator. Da biste ubili proces komandom Taskkill, potrebno vam je njegovo ime ili PID. Unošenje tasklist će vam dati kompletnu listu svih pokrenutih procesa, zajedno sa njihovim PID-ovima i upotrebom memorije. Sada možete koristiti komandu tasklist/IM „NAME“ /F da ubijete bilo koji proces, pri čemu NAME mora biti zamenjeno stvarnim imenom zadatka koji želite da završite. Parametar /F primorava proces da se prekine, što može biti korisno za mnoge dosadne zadatke koji ne žele da se isključe. Da biste umesto toga koristili PID, unesite taskkill /IM PID /F, gde je PID numerička vrednost procesa sa prethodne liste. Rezultati su isti. Do sada, komanda taskkill može izgledati samo kao složeniji način da se uradi ono što je Task Manager već mogao da uradi. Ali to nije jedini način da se koristi taskkill. Postoji mnogo opcija filtriranja koje možete koristiti da automatski pronađete određene tipove procesa i ubijete ih bez potrebe da znate njihova imena ili PID-ove.

Evo svih filtera dostupnih za upotrebu sa taskkill-om:

STATUS: U suštini, status procesa. Može biti RUNNING, NOT RESPONDING, ili UNKNOWN.

IMAGENAME: Ista imena koja se pojavljuju na listi zadataka.

PID: Numerički ID koji se može videti preko tasklist komande.

SESSION: Broj sesije.

CPUTIME: Trajanje tokom kojeg je proces koristio CPU. Daje se u standardnom dvocifrenom formatu sati:minuti:sekunde.

MEMUSAGE: Upotreba memorije zadatka u KB.

USERNAME: Ime korisničkog naloga sa kojeg je nastao zadatak.

MODULES: Naziv DLL-a koji koristi proces.

SERVICES: Za procese povezane sa Windows uslugama, ovo daje naziv usluge.

WINDOWTITLE: Kao što piše, naslov prozora procesa.

Neke od ovih opcija filtriranja su korisnije od drugih. Na primer, možete koristiti opciju USERNAME da biste isključili procese određenog korisnika, što može biti korisno u upravljanju umreženim računarima. Većina ovih filtera se takođe može kombinovati sa logičkim operatorima. Ali umesto da se koriste matematički simboli, oni su označeni kontrakcijama stvarnih fraza. Na primer, jednako (equal) postaje eq, nije jednako postaje ne, veće od postaje gt, itd. Da bismo demonstrirali po0stupak, evo naredbe za završetak svih procesa koji ne reaguju:

taskkill /FI „STATUS eq NOT RESPONDING” /F. Oznaka /FI mora biti uključena za korišćenje bilo kog filtera, praćena nizom koji sadrži izraz za filtriranje. Sve druge opcije filtriranja mogu se koristiti na sličan način, završavajući procese koji odgovaraju postavljenim uslovima.

Pokretanje komandi Taskkill iz Command Prompt-a nije jedina stvar koju možete da uradite sa alatkom. Komandu Taskkill možete povezati sa prečicom na desktopu da biste je takođe koristili odmah. Ovo vam omogućava da izvršite određenu kill listu bez otvaranja cmd-a i unosa gomile teksta u nju. Da biste kreirali aplikaciju taskkill, kliknite desnim tasterom miša na bilo koji prazan prostor na desktopu i izaberite New > Shortcut. Zatim ćemo uneti komandu taskkill, sa predgovorom taskkill.exe da bismo joj omogućili da se pokrene. Koristeći istu komandu koju smo demonstrirali u prethodnom odeljku, dobijamo taskkill.exe /FI „STATUS eq NOT RESPONDING“ /F. Samo sačuvajte ovu prečicu sa bilo kojim imenom koje želite i spremni ste. Dvaput kliknite na nju u bilo kom trenutku da biste trenutno prekinuli sve procese koji ne reaguju.

Komanda Taskkill je sjajan način da se završi mnogo sličnih zadataka odjednom bez ručnog pregleda svakog pojedinačnog procesa u Task Manager-u. U početku može izgledati pomalo zastrašujuće za korišćenje, ali kada ga savladate, biće vam relativno lako. Mnoštvo opcija filtriranja čini Taskkill moćnim i fleksibilnim alatom. Omogućava vam da ubijate procese na osnovu parametara umesto da morate da određujete pojedinačne zadatke po sopstvenoj proceni. Još bolje, možete lako da sačuvate određene Taskkill komande kao prečice na desktopu. Deluju kao mini-aplikacije koje možete koristiti bez muke, da ubijete celu klasu beskorisnih procesa odjednom.

Izvor: Helpdeskgeek

