Google Chrome 97 popušta zaštitu privatnosti da bi pomogao Microsoftu

Google Chrome 97 je stigao, donoseći sa sobom API tastature koji podržava Microsoft, koji su Apple i Mozilla odbili zbog privatnosti.

Novi API za tastaturu će omogućiti onlajn Office aplikacijama da bolje rukuju prečicama

Microsoft programeri su predložili promenu – nazvanu Feature policy for Keyboard API – jer se web aplikacije kao što je Excel Online pokreću unutar iframe-a koji ne može da pristupi API-ju browsera za određivanje kako su fizički tasteri na tastaturi mapirani na određene rasporede tastature. Ažuriranje Chrome-a (verzija 97.0.4692.71) dodaje podršku za specifikaciju mape tastature, koja obezbeđuje način za pretvaranje koda koji predstavlja pritisnut taster na tastaturi u vrednost generisanu pritiskom na taster. Vraćena vrednost varira u zavisnosti od lokaliteta (npr. „en-US“), rasporeda (npr. „dvorak“) i stanja modifikatora (npr. „Shift + Control“); kod je vezan za platformski neutralni skenirani kod povezan sa svakim fizičkim ključem.

Keyboard.getLayoutMap() API pruža način da dobijete specifične informacije o tome kako su tastature mapirane, ali nije dostupan u iframe-u ili podkontekstu zbog načina na koji je dizajnirana bezbednost browsera. Dakle, postoji potencijalna nejasnoća kada, na primer, korisnik ima instaliran i francuski i japanski raspored tastature, a trenutni aktivni raspored i lokalizacija su japanski – Excel Online bi u ovom slučaju morao da pogodi koja prečica na tastaturi zasnovana na latiničnim znakovima u aplikaciji odgovara nelatiničnom znaku koji je poslao korisnik. Dodavanje mape tastature u Chrome 97 znači da se tastatura može koristiti zajedno sa metodom getLayoutMap(), koju Microsoft namerava da koristi da bi prečice na tastaturi bolje funkcionisale u onlajn Office aplikacijama. Apple i Mozilla, međutim, nisu pristalice promene, jer predstavlja unazađivanje privatnosti.

API za mapu tastature kako je predloženo, otkriva fingerprinting površinu visoke entropije. Ovo nije prihvatljivo iz perspektive privatnosti. Neki od Mozilinih programera takođe su izrazili zabrinutost da bi API olakšao fingerprinting i organizacija je označila predlog kao „štetan“. Fingerprinting (otisak prsta) u ovom kontekstu se odnosi na web lokacije koje prikupljaju podatke od korisnika i njihovih sistema, kako bi kreirali jedinstveni identifikator izveden iz različitih dostupnih tačaka podataka. Mogućnost da se identifikuju dostupni rasporedi tastature, u ovom slučaju, dodala bi još jednu tačku podataka za razlikovanje posetilaca weba. Čini se da Google i Microsoft veruju da je rizik privatnosti koji predstavlja ova promena minimalan. Google-ov ažurirani browser takođe uključuje revidirani interfejs za brisanje web podataka: “Remove all” button u Settings > Site, je preimenovano u „Clear all data“ i premešteno na novu lokaciju. Korisnici sada mogu da izbrišu sve podatke koje čuva pojedinačna web lokacija tako što će otići na Settings > Privacy and Security > Site Settings > View permissions and data stored across files, gde će doći na chrome://settings/content/all. Što je još važnije, Google planira da ukloni detaljne kontrole za brisanje pojedinačnih kolačića, navodno da zaštiti korisnike od njih samih.

„Pružajući korisnicima mogućnost da izbrišu pojedinačne kolačiće, oni mogu slučajno da promene detalje implementacije sajta i potencijalno naruše svoje iskustvo na tom sajtu, što može biti teško predvideti“, rekla je kompanija. Mešanje i editovanje kolačića će i dalje biti dostupni web programerima preko Chrome-ovih alatki za programere; međutim, takav haos neće biti dostupan u menijima koje posećuju obični korisnici. Nije jasno kada će ova konkretna promena biti primenjena. Pojedinačni kolačići su i dalje mogli da se brišu preko chrome://settings/siteData u Chrome-u 97 kada smo proverili. Pregršt drugih novih funkcija Chrome 97 su manje kontroverzne i više orijentisane na programere. Chrome Enterprise ima sopstveni skup napomena o izdanju, uključujući podsetnik da nove ekstenzije za Chrome Manifest v2 više neće biti prihvaćene nakon 17. januara 2022. Chrome Dev Tools sada uključuje snimač za procenu načina na koji korisnici stupaju u interakciju sa web lokacijama, između ostalih poboljšanja.

Izvor: Theregister

