Kako omogućiti ili onemogućiti Efficiency Mode u Microsoft Edge-u

Microsoft Edge ima Efficiency Mode koji poboljšava upravljanje memorijom u browseru.

Produžite vek trajanja baterije

Ovaj režim obezbeđuje da se memorija efikasno dodeljuje u vašem sistemu, što će vam pomoći da produžite vek trajanja baterije. Ovaj vodič pokazaće vam kako da omogućite ili onemogućite Efficiency Mode u Microsoft Edge-u. Kada omogućite ovaj režim, možda ćete primetiti blagi pad brzine browsera, zato što vaš browser pokušava da izvuče maksimum iz postojeće baterije. Međutim, ako imate dobar CPU, vrlo mali pad će verovatno ostati neprimećen. Da biste omogućili funkciju, sledite dole navedene korake:

Korak 1: Otvorite Edge browser.

Korak 2: Kliknite na horizontalne tačke u gornjem desnom uglu prozora. Ovo će otvoriti meni Settings. (Ovom meniju možete pristupiti i pomoću prečica Alt + F).

Korak 3: Izaberite opciju Settings iz menija.

Korak 4: Kliknite na opciju System and performance sa levog taba.

Korak 5: U odeljku Optimize Performance videćete padajući meni pored Turn on Efficiency Mode. Iz padajućeg menija izaberite opciju koju želite. Možete izabrati da Efficiency Mode bude uključen u slučaju prazne baterije, uvek, isključen ili nikada. Kada ga omogućite, možete ga onemogućiti tako što ćete izabrati opciju Never.

Kako da dodate ovu opciju na toolbar?

Otvorite Edge browser, zatim koristite prečicu Alt + F da otvorite meni Settings. Kliknite na opciju Appearance u levom oknu, pomerite se nadole i u odeljku Select which buttons to show on the toolbar section, pronađite Performance button. Uključite On prekidač. Čim ga uključite prekidač, videćete da se nova ikona pojavljuje na toolbaru, koju možete koristiti da biste omogućili ili onemogućili režim efikasnosti u budućnosti.

Izvor: Wccftech

