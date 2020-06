Kako virtuelna desktop infrastruktura unapređuje radne procese?

Virtuelizacija uz pomoć hiperkonvergentne infrastrukture, a posebno virtuelne desktop infrastrukture (VDI), omogućuje manje troškove u odnosu na tradicionalnu IT infrastrukturu, a veću bezbednost, efikasnost i funkcionalnost.

Prelazak na virtuelnu infrastrukturu tako pomaže poboljšanju radnih procesa i fleksibilnosti poslovanja. Sve prednosti ovakvih inovacija jasno se vide na primeru primene VDI u zdravstvenoj ustanovi – ali je tehnologija univerzalno primenjiva, s povraćajem ulaganja koji se meri mesecima. Comtrade System Integration ima bogato iskustvo u isporuci rešenja za virtuelizaciju, pomažući svojim klijentima da projektuju, implementiraju ili održavaju postojeće ili buduće virtuelno okruženje

Savremeno poslovanje zahteva sve više automatizacije i ulaganja u IT infrastrukturu: u tradicionalnom smislu, to podrazumeva prostor za skladištenje opreme, neprekidno napajanje energijom, raznu opremu i skupe servere. Ipak, kada biznis počiva na stabilnosti računarskih sistema, on sebi ne može dozvoliti kompromise i smanjenje ulaganja: u slučaju zastoja bankarskog sistema od samo 24 sata, gubitak koji se ogleda u izgubljenim transakcijama i neproduktivnosti može da dostigne desetine hiljada evra! Nameće se pitanje – da li postoji efikasniji i isplativiji način uspostavljanja i održavanja IT infrastrukture?

Sve (opipljive) koristi virtuelizacije

Odvojte par minuta da se zamislite nad sledećim brojkama. Tradicionalna tehnologija zahteva da skoro svaki program koji koristite bude „smešten” na po jednom fizičkom serveru. Broj takvih programa kod manjih kompanija obično je više od 10, a kod većih firmi u Srbiji broj servera ume da pređe 300! Dodatni problem pravi nedovoljna iskorišćenost kapaciteta servera – često svega između 3% i 8%.

Ako ste se zaprepastili količinom „bačenog” prostora i nužnošću nepotrebnog održavanja, dobre vesti su da se virtuelizacijom na svakom projektu može uštedeti najmanje 50 odsto investicionih ulaganja, a smanjenje operativnih troškova ide i preko 70 odsto. Ova tehnologija omogućuje smanjenje broja servera do 15 puta, što sa sobom povlači smanjenje utroška energije za napajanje i hlađenje, smanjenje potrebe za velikim i skupim serverskim sobama, kao i optimizaciju utrošenog radnog vremena IT administratora.

Principi virtuelizacije primenjuju se u hiperkonvergentnoj infrastrukturi (HCI) – i posebno virtuelnoj desktop infrastrukturi (VDI) – koja se sve više vidi kao idealan temelj za pojednostavljenje poslovnih procesa.

Na koje načine su ovi sistemi superiorni u odnosu na tradicionalne pristupe centrima podataka?

Troškovi se smanjuju. HCI uređaji koriste relativno jeftine komercijalne servere sa SSD diskovima za skladištenje, za razliku od tradicionalnih rešenja koja zahtevaju skuplje uređaje s posebnim kontrolerima.

Upravljanje bazama podataka je pojednostavljeno. Ručna konfiguracija svake virtuelne mašine pojedinačno nije efikasna i može da dovede do grešaka. Uz HCI, sve virtuelne mašine se mogu podesiti jednako i brzo.

Veća pouzdanost i agilnost. Softver je osmišljen tako da odgovori na potencijalne kvarove ne utičući na radno okruženje, zbog čega se sve promene u poslovnom i IT okruženju izvode brzo.

Veća sigurnost podataka. Poboljšana zaštita podataka obuhvata kontrolu pristupa, šifriranje, daljinsko umnožavanje podataka i sofisticirane strategije skladištenja.

Veća skalabilnost. HCI sistemi su veoma skalabilni: lako je povećati ili smanjiti skladišni kapacitet.

Put od fizičke do virtuelizovane IT infrastrukture

Brojni su razlozi za virtuelizaciju: smanjenje troškova, unapređenje postojećih servisa, ili brza primena novih. Međutim, moguće je lako se izgubiti (ili čak ne znati gde je početak) ukoliko na ovom putu nemate pravog saradnika.

Bogato iskustvo u isporuci rešenja za virtuelizaciju, stručnost i sertifikati iz svih najvažnijih tehnologija, pozicioniraju kompaniju Comtrade System Integration kao pouzdanog partnera koji pomaže klijentima da projektuju, implementiraju ili održavaju postojeće ili buduće virtuelno okruženje. Ukoliko vas zanima prelazak na virtuelnu infrastrukturu ili želite da saznate više, posetite sajt kompanije i napravite prvi korak ka efikasnijem poslovanju.

Korak po korak: primer uspešne VDI implementacije u zdravstvu

Jedan od primera uspešno izvršene migracije u virtuelno okruženje jeste uvođenje hiperkonvergentne i virtuelne desktop infrastrukture u organizaciju koja posluje u oblasti zdravstva. Zastareli načini vođenja evidencije i čuvanja dokumenata, nedovoljno sredstava za obnovu IT infrastrukture, povećan rizik od gubitka podataka, problemi u IT podršci i održavanju velikog broja računara samo su neki od izazova s kojima se suočavaju zdravstvene ustanove u Srbiji.

Kako izgleda proces kojim se ublažavaju ovi problemi?

Prvi deo podrazumeva implementaciju, konfiguraciju i puštanje u rad HCI sistema, čime se postiže značajna ušteda prostora i maksimalna iskoristivost kapaciteta. Sa automatizacijom softvera, pojednostavljen je i hardver. U drugom delu se pristupa implementaciji VMware Horizon VDI – pravi se tzv. Floating Pool sa oko 200 virtuelnih mašina, svaka stvorena na osnovu jedinstvenog master image-a zasnovanog na klijentskom Windows 10 operativnom sistemu.

U praksi, to znači da zaposleni, povezujući tankog klijenta na mrežu, automatski dobijaju IP adresu i konfiguraciju: mogu odmah da se uloguju, bez potrebe za interakcijom sa IT osobljem. Pomoću grupnih polisa, automatski se optimizuje korisničko radno okruženje.

Nakon što se korisnik izloguje, virtuelna mašina automatski se isključuje, briše joj se disk, a iz replikacione virtuelne mašine kopira se novi. Mašina se prebacuje u Provisioned status i spremna je za ponovnu upotrebu, a ceo proces obavlja se automatski. Ovo doprinosi povećanoj bezbednosti i pouzdanosti sistema, kao i garantovanoj stabilnosti, jer će korisnici svaki put dobiti novu, automatski konfigurisanu virtuelnu mašinu.

Osim toga, ostvarena je i velika ušteda hardverskih resursa, jer će se koristiti samo resursi aktivnih sesija klijenata. Virtuelne mašine bez aktivnih sesija biće isključene, a hardverski resursi raspoloživi za druge servise. U ceo sistem implementirana je i podrška na daljinu, pa IT osoblje u svakom trenutku može pomoći korisnicima – bez odlaska na lokaciju.

Za čuvanje podataka, omogućena je integracija domenskih korisnika s Network Attached Storage uređajem. Nakon logovanja na virtuelnu mašinu, korisnicima se pomoću grupne polise mapira personalizovani disk, na kojem mogu čuvati podatke.

Dodatne prednosti ogledaju se u tome što se zaposleni mogu logovati na bilo koju mašinu, jer se podaci „povlače” prema korisniku. To doprinosi mobilnosti, koja je za medicinsko osoblje i te kako važna. Takođe, zaposlenima je omogućeno da logovanjem na bilo koji tanki klijent mogu preneti svoju aktivnu radnu sesiju, i nastaviti rad bez ikakvih prekida. Time je zdravstvenim ustanovama olakšana upotreba sistema, jer svoje aktivne radne sesije mogu prenositi iz bilo koje prostorije u objektu.

Održavanje celokupnog sistema, distribucija novih softverskih paketa i ažuriranje postojećih umnogome su pojednostavljeni za IT osoblje, jer postoji centralna konzola za upravljanje. Tokom ovih procesa neće doći do prekida rada VDI okruženja, jer postoji određeni broj virtuelnih mašina koje su uvek dostupne. Primenom grupnih polisa automatizovana je i upotreba štampe, kao i korišćenje lokalnih štampača koji su povezani na tanke klijente.

Na kraju, tehnologija virtuelizacije je očigledno univerzalno primenjiva, a brzina i efikasnost koju sa sobom nosi ogledaju se i u uštedi novca. Povraćaj ulaganja meri se mesecima, a ne godinama!

