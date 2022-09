Kakva je budućnost edge računarstva?

Započećemo potcenjivački: pandemija je duboko uticala na edge računarstvo…

Već više od dve godine edge računarstvo je ubrzalo rast na distribuisanim edge lokacijama zbog trenda porasta rada na daljinu i promenljive potražnje za različitim aplikacijama. Na primer, shvatili smo da kod kuće postoji ograničenje propusnosti WiFi mreže – nešto o čemu uopšte nismo razmišljali sve dok cela porodica nije počela da se oslanja na kućni internet 24/7.

Edge računarstvo možemo da objasnimo kao kretanje u nekonvencionalnom prostoru za kritičnu digitalnu infrastrukturu. Bilo da se nalazite u proizvodnom prostoru (industrijsko edge računarstvo), na nekoj spoljnoj lokaciji ili u magacinu maloprodaje – rack postaje data centar.

Stalni rast i fleksibilnost su neophodni

Fleksibilnost i standardizacija data centara postali su izuzetno važni faktori. Takođe, ne smemo da zaboravimo ni potrebu za što robusnijom otpornošću. Zatim, fizička sigurnost je takođe veliki izazov. Mnogi edge data centri nemaju IT osoblje koje deluje na licu mesta, zbog čega moraju da budu dostupni svima koji su u blizini. Ovo je priča koja se još treba završiti.

Uopšte, podaci i prostor koji su zahtevni nastavljaju da se povećavaju, a svedoci smo i sve većeg ubrzanja implementacije računarstva. Istovremeno, svedoci smo i stvaranja autonomnih sistema na mestima gde nema prisutnih radnika, zbog čega ta mesta možda neće biti lako dostupna ni drugim zaposlenima ili osoblju kompanije.

Nedavno smo mogli da vidimo i primer CIBO Express trgovine na aerodromu Newark koja se oslanja na Just Walk Out tehnologiju kompanije Amazon, u kojoj nema blagajnika na izlazu iz trgovine. Kao što sam naziv implicira, možete provući svoju kreditnu karticu i izaći s kupljenom robom jer je sve što ste kupili već registrovano, popisano i sabrano – samo zamislite kakva je sve tehnologija potrebna da se pokrene ovakav način kupovine.

Da li je izvodljivo?

Imajući u vidu infrastrukturu za podršku u maloprodaji tj. trgovinama, da li je li oslanjanje samo na edge računarstvo efikasno? Pouzdan daljinski (remote) IT pristup je ključ samodovoljnih edge lokacija. Morate da budete u mogućnosti da rešite probleme koji bi se mogli da se pojave kako biste bili sigurni da vaši edge data centri mogu da deluju bez poteškoća.

U kompaniji Vertiv, usredsređeni smo na daljinski IT pristup kako bismo kupcima pružili „oči i uši“ u njihovim distribuiranim edge data centrima uz obiman nadzor onoga što se događa unutar njihovih mreža.

Postoji i nivo prediktivne analize koja osigurava da kupac uvek ima sve potrebne informacije za donošenje odluka na svojim edge mrežama. Možemo da predvidimo gde i kako ćemo videti najveći razvoj IT daljinskog pristupa za edge data mreže koje su sigurne i izdržljive.

Što je sledeće?

Gde vidimo najveći rast u tehnologiji za podršku edge primenama?

Svi smo čuli dosta toga o eksploziji edge računarstva i distribuisanih mreža, ali sada vidimo da se to pretvorilo u postepeni rast. Za to postoji mnogo dokaza i koncepata, u talasima razvoja. Upravo sada pokušavamo da podatke pretvorimo u nešto smisleno, što zahteva upravo arhitekturu edge računarstva. To znači nadogradnju postojećih lokacija i postavljanje dodatne opreme.

Sledeći korak je poboljšanje iskustva kupaca, što uključuje sve više aplikacija proširene stvarnosti – ovo je ipak teoretski malo udaljenije i više služi kao dokaz koncepata budućnosti, ali to nisu veliki tehnološki skokovi, nego samo primeri slučajeva upotrebe edge računarstva.

U završnici ćemo doći do potpuno impresivnog iskustva sa mašinskim učenjem i AI edge računarstvom koje se razvija sve više i više. Svedoci smo da se sve više konceptualno raspravlja o ovoj oblasti, ali da je ipak vrlo malo slučajeva konkretne upotrebe.

Kada govorimo o edge računarstvu, skloni smo dosta da se fokusiramo na IT stack i kritičnu digitalnu infrastrukturu koja ga podržava. Ali oprema, sama po sebi, nije dovoljna. Ono na što se mi kao kompanija fokusiramo – a treba se nadati da će se i cela industrija tako razvijati – je spajanje ovih elemenata. To će biti omogućeno kroz daljinski IT pristup koji je jednom nogom u operativnoj tehnologiji, a drugom u IT-u. To je ono što je potrebno za omogućavanje efikasne edge mreže i podršku budućem rastu.

Više edge lokacija znači i više uređaja kojima treba da se upravlja

Vaš data centar, IT i infrastrukturni timovi upravljaju s više uređaja i lokacija nego ikada, dok su vaše korisničko iskustvo i poslovni zahtevi naglo porasli. Otisak vašeg informacionog sistema uključuje:

Proizvodni, razvojni i test-serveri

Nevažni serveri

Administrativni desktopi

Uređaji za spremanje podataka

Mrežna oprema

Daljinske jedinice za distribuciju napajanja serverskih ormara (rPDU), daljinski neprekidni izvori napajanja (UPS) i senzori

Brave za vrata serverskih ormara

Fotoaparati

Drugi uređaji

Možete da implementirate robusno, skalabilno rešenje za nadgledanje i kontrolu vaše kompletne IT infrastrukture koje je udaljeno i sigurno. Moći ćete da podržite rast broja korisnika i uređaja fleksibilno i brzo, uključujući slučajeve upotrebe u kojima je vašem osoblju potreban pristup 4K streaming-u. Konačno, možete da koristite ugrađeni Linux firmware da napravite neka kritična poboljšanja i povećate svoju operativnu efikasnost tokom vremena.

Edge računarstvo je ovde, a rast se odvija brže od očekivanog. Pripremite se za skaliranje vašeg pristupa upravljanju sada s uvidima od enterprise do edge nivoa što će obezbediti ubrzavanje implementacije i upravljanja složenim IT infrastrukturama.

Korisna adresa: Vertiv.rs

Autor: Ante Maršić, Channel Sales Lead , Central Eastern Europe, Vertiv

