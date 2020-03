Kingston serverska SSD rešenja

Kompanija Kingston poznata je po svojim memorijskim modulima, karticama i USB‑ovima, a naročito po SSD‑ovima. Po poslednjim podacima, iz trećeg kvartala 2019. godine, izveštaji kompanija koje se bave istraživanjima u memorijskoj industriji, TrendFocus i Forward Insights, svrstavaju Kingston na poziciju globalnog lidera u proizvodnji klijentskih SSD‑ova, ispred WD‑a i Samsung‑a.

Pored ovih veoma uspešnih rešenja za desktop i notebook računare, Kingston je svoj fokus usmerio i na nove serije SSD‑ova, široj publici manje poznatih uređaja, namenjenih upotrebi u data centrima i serverima najrazličitijih namena, gde je potreba za brzinom, izdržljivošću i predvidivim i održivim performansama od izuzetne važnosti.

Data Center 450R

Početni uređaj je Data Center 450R (DC450R) SATA SSD koji koristi 96‑slojne Toshiba BiCS 4 NAND čipove i Phison‑ov S12 kontroler sa izuzetnom predvidljivošću I/O performansi i latencija, što je vrlo bitno administratorima sistema. Napravljen je po striktnim Kingston‑ovim QoS (Quality of Service) zahtevima, idealan je za korisnike koji su razmišljali o klijentskom SSD‑u u serverskom okruženju. Ovaj uređaj se preporučuje kao cenovno prihvatljiva alternativa, testirana u najrazličitijim serverskim aplikacijama i s najrazličitijim RAID kontrolerima, i nudi firmware optimizovan za enterprise radne zadatke. Dugotrajnost je deklarisana na 0,3 DWPD (Drive Writes per Day), tokom petogodišnjeg garantnog perioda, a svi podaci su zaštićeni 256‑bitnom AES enkripcijom.

Data Center 500R

Pored ovog modela, Kingston nudi i Data Center 500R (Read Centric) i 500M (Mixed Use) SATA SSD‑ove koji imaju još veću izdržljivost, pogotovo u slučaju DC500M modela gde je nivo DWPD čak 1,3, daleko iznad prosečne potrebe od 1 DWPD u slučaju 80 odsto data centara. Kao i svi drugi Kingston‑ovi serverski SSD‑ovi, imaju 256‑bitnu AES enkripciju a DC500 ima i end‑to‑end zaštitu korisničkih podataka protiv grešaka u tranzitu. Osim odlične izdržljivosti, 500R i 500M serije takođe poseduju i zaštitu od iznenadnog nestanka struje, gde pomoću kondenzatora i firmware‑a osiguravaju da se podaci „na putu“ sigurno upišu na NAND fleš‑memoriju i umanjuju šanse za korupciju podataka.

Dodatno, PLP omogućava da se tabela mapiranja uređaja (FTL) apdejtuje pre isključivanja napajanja sa uređaja i osigurava da se uređaj reinicijalizuje tokom sledećeg startovanja sistema. Idealni su za Web hosting, streaming, cloud, database, OLTP (Online Transaction Processing) i druge zadatke u serverima i storidžima. Jedna od najbitnijih funkcija serverskog SSD‑a jeste QoS (Quality of Service), odnosno konzistentnost i predvidivost latencija i IOPS (IOs per Second) performansi tokom izvršavanja balansiranih radnih zadataka čitanja i pisanja. Ta predvidivost performansi naročito je bitna za Web hosting aplikacije koje moraju da isporuče korisnicima dogovoreni SLA (Service Level Agreement).

Data Center DC1000

Najnoviji uređaj u ponudi je Data Center DC1000B, NVMe PCIe SSD uređaj visokih performansi koji je prvenstveno namenjen podizanju serverskih sistema, ali ima i sekundarne funkcije, kao što su keširanje i data logging. Zbog malih dimenzija M.2 uređaja, idealan je za upotrebu u rek serverima.

Na vrhu ponude nalazi se Data Center DC1000M U.2 NVMe SSD. Relativno novi format U.2 uređaja sa PCIe NVMe interfejsom nudi visoke performanse od 3100 MBs čitanja i do 2800 MBs pisanja, kao i do 540K IOPS‑a. Ovaj uređaj je hot plug pa se eliminiše dosadašnja zamerka SSD‑ovima u serverskom okruženju o nemogućnosti servisiranja bez isključivanja servera. Sve funkcije koje postoje kod ostalih uređaja iz familije zastupljene su i ovde pa je uređaj namenjen za najzahtevnije zadatke.

Kingston‑ova široka rasprostranjenost na globalnom tržištu i laka dostupnost, veoma lako ostvarivanje garancije, nenadmašna 24/7 tehnička podrška i pretprodajni i postprodajni servisi Kingston Consult i Kingston Care čine ovu ponudu izuzetno zanimljivom najširem spektru korporativnih korisnika.

