Kirby’s Dream Buffet na Nintendo Switch-u

Kirby’s Dream Buffet je igra slična Mario Party igri ali u Kirby stilu, koja će nesumnjivo izlečiti našu kolektivnu depresiju, objavljena je 17. avgusta.

Pored objave datuma izlaska, Nintendo je takođe objasnio i malo više detalja o tome šta da očekujemo od igre. Postoje tri vrste igre u kojima se vi i vaši prijatelji takmičite ko će pojesti najviše jagoda. Postoji režim trke sa stazom prepunom prepreka za izbegavanje i hranom koju vaš Kirby može da jede. Što više jedete, postajete jači, sposobni da maltretirate svoje konkurente sa staze da biste prvi stigli do cilja. U režimu mini-igre, takmičite se u maloj borbenoj areni da biste pojeli što više jagoda pre nego što vreme istekne. Konačno, u režimu kraljevske bitke, gurnite protivničkog Kirby-ja sa platforme da ukrade njegove jagode i odnesete pobedu.

Roll into this smorgasbord of fun with 3 other friends in local wireless or online! Or play with a buddy on the same system! Kirby’s Dream Buffet releases on 8/17, exclusively on #NintendoSwitch

Pre-order now at: https://t.co/SOAWIfyfe5 pic.twitter.com/wCjSYMt02N

