Ko su najpoželjniji IT poslodavci u Srbiji?

Prema anketi domaće IT zajednice, najpoželjniji poslodavci u Srbiji za 2021. godinu su kompanije: Microsoft, Nordeus i Ubisoft. Pored te tri kompanije, prema mišljenu kandidata, u TOP 10 poslodavaca su ušle i kompanije: Levi 9, Comtrade, 3Lateral, HOOLOOVOO, Continental Automotive, Zuhlke Engineering i Symphony.

Istraživanje sprovedeno pod imenom “VRH Poslodavac” donosi odgovore na mnoga pitanja, a pre svega na pitanje kandidata koje su najpoželjnije IT kompanije u našoj zemlji. Ovo istraživanje sprovode od 2019. godine najveći domaći sajt za zapošljavanje Poslovi Infostud i vodeći sajt za zapošljavanje IT kandidata u Srbiji Helloworld.rs.

U istraživanju je učestvovalo čak 4.960 ispitanika koji su tokom aprila i maja ove godine, kroz online anketu, kreiranu po jedinstvenoj metodologiji, ocenili ko su najatraktivniji IT poslodavci u Srbiji za 2021.godinu, kako kandidati u Srbiji doživljavaju brendove poslodavaca na IT tržištu radne snage, šta ih najviše privlači da se prijave za rad kod određenog poslodavca i kako može da se kreira pozitivno iskustvo u procesu selekcije.

U rezultatima ovogodišnjeg istraživanja po prvi put se nalaze i podaci koji se tiču spremnosti kandidata da se presele u drugi grad zbog posla, kao i koji su to najpoželjniji gradovi za IT-jevce.

Stabilnost, prijatno radno okruženje i podrška lidera

Istraživanje je nedvosmisleno pokazalo da emocionalna povezanost kandidata sa brendom utiče na atraktivnost kompanija na tržištu. Kandidati žele da kompanije imaju stabilno finansijsko poslovanje, prijateljsko i prijatno radno okruženje, da imaju lidere koji cene sposobnost i znanje svojih saradnika, da postoji dobar balans privatnog i poslovnog života, mogućnost sticanja dodatnih znanja i jasan i fer sistem nagrađivanja. Ako kandidati imaju osećaj da se konstantno razvijaju u kompanijama i da imaju menadžment koji to podržava, to predstavlja srž atraktivnosti poslodavaca na IT tržištu. Prema rezultatima istraživanja, dve stvari razlikuju VRH poslodavca od celog tržišta – dobra referenca za budućnost i kreativnost.

Četiri aspekta atraktivnosti poslodavaca

Da bi kompanije postale atraktivnije kandidatima treba da se fokusiraju na četiri aspekta: imperativ sigurnosti, hibridni životni stil, pripadanje kao deo identiteta i razvoj kroz uticaj.

Primećeno je da imperativ sigurnosti postaje sve veći trend i može da se kreira kroz dva aspekta – kroz održivo poslovanje i bezbedno radno okruženje. Čak 61% ispitanika je reklo da teže kompanijama koje imaju finansijski stabilno poslovanje, dok je 32% glasalo za sigurnost posla što ukazuje da im to nije toliko bitan faktor, jer su svesni da sa svojim veštinama mogu da nađu drugi posao.

Kada je u pitanju bezbednost radnog okruženja, 50% ispitanika je glasalo za funkcionalno radno okruženje (svoj radni kutak i prostor) kao važan faktor atraktivnosti, 48% je istaklo da žele lidere koji cene znanja kod svojih saradnika a 35% njih za lidere koji pružaju slobodu mišljenja.

Pojava pandemije promenila je dosadašnji životni stil. Nov načina rada ogleda se u sve većem radu od kuće čime je narušen balans između privatnog i poslovnog života jer je teško napraviti razliku kada počinje radni dan a kada se završava. Zaposleni žele da poslodavci više brinu o tome kako utiče hibridni rad na njihov život. Kompanije treba da imaju pojačanu brigu o dobrobiti (well-being) zaposlenih kroz razne programe kako bi lakše prevazišli stres a sa druge strane treba da se fokusiraju na dalji razvoj lidera koji dalje uspevaju da upravljaju hibridnim modelom.

Prema istraživanju VRH Poslodavac, 76% ispitanika je reklo da im je važna fleksibilnost i da imaju mogućnost rada od kuće. Za 46% kandidata imperativ je da imaju beneficije koje promovišu zdrav način života, a čak 88% njih da žele privatno zdravstveno osiguranje.

Interesantno je da je uticaj rada u hibridnom okruženju pokazao da su se lideri mnogo lakše prilagodili pandemijskoj situaciji iz razloga što su njihove poslovne aktivnosti koordinisane prirode – niza sastanaka, praćenja rada zaposlenih, obučavanje zaposlenih, te kada se to prenese iz realnog u virtuelno okruženje onda oni neće mnogo trpeti.

Najveći izazov za kompanije može biti kako da se postigne prijatno radno okruženje kada ljudi sve više rade u virtuelnom svetu. Iz tog razloga važnost pripadanja je sve veća u očima kandidata što je potvrdilo 23% anketiranih u odnosu na 12% koliko ih je za ovaj segment glasalo prošle godine.

U okviru istraživanja je postojalo i pitanje u kom periodu zaposleni planiraju da promene posao. Rezultat govori da preko 50% ispitanika ne planira da kratkoročno promeni posao (ne planiraju uopšte ili planiraju u naredne dve godine). Prema ovome zaključujemo da su IT kompanije do sada uspele da izgrade pripadnost u svojim organizacijama ali sa druge strane se postavlja pitanje kako to da nastave.

Ne žele da se presele

Kada je reč o promeni lokacije zbog posla istraživanje je pokazalo da ne postoji velika spremnost na udaljeno preseljenje pogotovo iz dva najveća IT centra – Beograda i Novog Sada. U tom smislu, kompanije koje u svojim strategijama razmatraju preseljenje, u zavisnosti gde se nalaze, imaće poteškoća da privuku nove kandidate. Distance od 50km do 70km su prihvatljive ali što je udaljenost veća to je i kandidatima teže da se presele.

Kada je reč o faktoru atraktivnosti poslodavaca koji se tiče razvoja kroz uticaj, ovaj kriterijum za odabir posla najviše dolazi do izražaja kod Generacije Z. Ta generacije se uvek vodi pitanjem: Koliko ja mogu da se razvijem u kompaniji i koliko moj posao utiče na okruženje za šta je glasalo 55% anketiranih, dok se 43% izjasnilo da želi lidere koji podržavaju razvoj svojih saradnika.

Podelite s prijateljima

Tweet