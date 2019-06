Komentar: Da li su influenseri neradnici?

Nedavno se pojavio tekst o nemačkom paru koji živi luksuznim životom i to prezentuje na Instagram‑u, dok majka momka radi dva posla da bi ih izdržavala. Odmah vam je jasno da je to klasičan click‑bate, ali iza toga se krije mnogo više. Eh, te predrasude…

Toliko slušamo o njima da nam je više teško i da izgovorimo tu reč „influenseri“. Reč koju smo maksimalno eksploatisali svaki put kada smo videli da neko na Instagram‑u, Twitter‑u ili YouTube‑u ima nekoliko hiljada ili desetina hiljada pratilaca. Gorepomenuti tekst izazvao je lavinu negativnih komentara protiv ovog para koji živi na taj način i njegove majke, užasne osobe koja mu to dozvoljava.

U društvu u kom ne znamo ni pravilno da opišemo influensera, najlakše je donositi sud o ljudima koji rade nešto što drugima nije okej. Nisam influenserski drveni advokat, nego mi se više čini da svima teško pada što određeni ljudi „ne rade ništa“ već se samo fotkaju i na taj način zarađuju. Kada krenu o tome, zanimanje jedne prostitutke čini se mnogo moralnije i lakše se opravdava.

Jesu li influenseri brend‑prostitutke

Možda. Nekim influenserima nije bitno koga će reklamirati sve dok od toga mogu da zarade. I to je okej. Kome smeta, ne mora to da gleda. Neki umeju to odlično da rade, s merom i suptilno. Za njih možda treba i uvesti zanimanje „influenser“. Neki to stvarno ne umeju da rade i više ne razlikuju realnost od Interneta. Što nekima to izgleda glupo i besmisleno, nije uopšte bitno. Ako će ljudi tako sebi ili svojoj porodici osigurati platu, nameštaj, opremu i razne stvari, ko smo mi da tvrdimo da je nešto glupo ili besmisleno.

Pogledajmo samo ko je danas sve poznat i javna ličnost. Možda ti ljudi nisu zaslužili slavu. Možda su glupi, neobrazovani i nemaju pojma. To ipak ne umanjuje broj ljudi koji znaju za njih. Nažalost, svet sada tako funkcioniše. Možemo samo da se prilagodimo ili nastavimo da kritikujemo sve i svakog. Sasvim je druga tema umeju li brendovi i kompanije da upravljaju ovim ljudima i na pravi način, preko njih, da prenesu poruku koju su želeli.

Kiselo grožđe

Činjenica je da ljude nervira ono što sami ne umeju ili ne mogu da ostvare:

„Gle ovu, roditelji su joj puni ko brod i baš nju briga, svaki dan se slika u različitim stvarima i na različitim destinacijama.“ – OK, nije ona kriva što se rodila pod srećnom zvezdom.

„Vidi ovog, slika se tu kao budala i piše neke statuse koji nikog ne zanimaju.“ – Ali zanimaju, inače ga ljudi ne bi pratili.

„Jao, kako su dosadni, previše se trude i baš sve izgleda na silu.“ – U redu, gospodine sudija, možda bolje da se ne trude više i da odustanu.

Naravno, određeni ljudi jednostavno nisu stvoreni za život na mrežama i ne vide nikakav smisao u tome. To ne znači da ga nema.

Ljudi su danas zatrpani gomilom sadržaja koju je teško filtrirati, ali svi mi biramo šta ćemo i koga ćemo pratiti

Možda influenseri i pojam takvog native oglašavanja i content marketinga uskoro neće ni postojati. Možda će neke majke i dalje raditi 12 sati da bi platile svojoj deci luksuzni profil. Ljudi su danas zatrpani gomilom sadržaja koju je teško filtrirati, ali svi mi biramo šta ćemo i koga ćemo pratiti. Danas je, više nego ikad, lako da postanete vidljivi i prepoznati. Samo ako znate šta radite ili radite to iskreno.

