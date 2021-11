Kongres SAD zahteva obaveznu ugradnju anti-drunk driving tehnologije

Kako sprečiti nekoga da vozi kada je pijan? Osim da mu oduzmete ključeve, niko zaista ne može mnogo da uradi. Međutim, Kongres je postavio novi zahtev za proizvođače automobila, a to je da u svoja vozila uključe tehnologiju protiv vožnje u pijanom stanju, koja bi sprečila da se njima upravlja ako je vozač pijan.

Obaveza za sve automobile od 2026. godine

Očekuje se da će Odeljenje za saobraćaj proceniti najbolje dostupne oblike tehnologije, a odluka bi trebalo da stupi na snagu 2026. To znači da će vozila koja se prodaju nakon, toga morati da imaju tehnologiju koja je unapred instalirana u njima. Trenutno postoje tehnologije koje mogu da izmere nivo alkohola u krvi pre nego što pokrenu automobil.

Međutim, ovo je uglavnom opciono za većinu, ali je uslov za one koji su optuženi ili osuđeni za vožnju u pijanom stanju. Američka vlada zapravo pokušava da to postavi kao uslov za sve još od 2008. godine, ali sada imamo konkretniji datum. Iako je nejasno koja će tehnologija na kraju biti korišćena, neki veruju da bi to moglo doći u obliku infracrvenih kamera koje već koriste neki proizvođači automobila dizajniranih da prate pažnju vozača. 2026. je još dosta daleko, ali to je nešto čemu se možemo nadati u budućnosti.

