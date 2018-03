Kostimi Davida Bowie-a u vašoj sobi uz pomoć AR

Sada kada je Google objavio svoju prvu verziju framework-a za Android proširenu stvarnost, ARCore 1.0, popriličan broj AR aplikacija ga koristi. New York Times, koji je već objavio AR iskustvo vezano za olimpijske sportiste na iOS platformi, sada pokreće nov AR projekat koji se fokusira na „vizuelno nasleđe“ Davida Bowie-a. Takođe, ovo je i jedno od retkih AR iskustava koje podržavaju i ARKit i ARCore, čineći ga dostupnim i za iOS i Android.

Možete pristupiti novoj funkciji putem aplikacije The New York Times, uz pomoć koje ćete moći da projektujete verodostojnu verziju legendarnih kostima rok zvezde u svojoj sobi. Kao i sa drugim AR iskustvima, možete istraživati odeću kao da je zaista pored vas, hodajući okolo kako biste je videli od pozadi, na primer, ili se približite kako biste videli detalje koje biste možda prevideli na fotografiji. Kostimi su skenirani u muzeju u Bruklinu neposredno pre nego što je otvorena izložba pod nazivom „David Bowie is“.

Izvor: Engadget

