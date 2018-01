Kriminalci odustaju od Bitcoina i okreću se drugoj kriptovaluti

Bitcoin je često povezivan sa kriminalom jer je omogućava trgovanje bez kontrole zakona. Sada kriminalci odustaju od Bitcoina jer su pronašli stabilniju kriptovalutu.

Bitcoin je očigledno postao previše popularan što je počelo da smeta kriminalcima koji se sada okreću manje poznatim kriptovalutama, otkrio je u svom izveštaju Europol. Kako je u poslednjih par meseci popularnost i vrednost Bitcoina višestruko skočila, policijske službe su počele više da se bave ovom kriptovalutom. Izvršni direktor Europola, Rob Wainwright, objavio je na Twitteru da će ove godine doći do povećane kriminalne upotrebe drugih kriptovaluta. Dodao je da će ova promena fokusa kriminalaca predstavljati još veći izazov za suzbijanje.

Eksperti navode da je Bitcoin jednostavno postao previše mejnstrim i samim tim previše rizičan za kriminalce. To što je Bitcoin konstantno u vestima možda je korisno za investitore ali taj entuzijazam ne dele njegovi najstariji korisnici – kriminalci. Oni se zbog toga okreću alternativama u vidu ne tako popularnih kriptovaluta koje nisu pod lupom policije.

Kriptovaluta koja garantuje anonimnost

Upravo ta povećana aktivnost policije je dovela do povećanog broja hapšenja praćenjem transakcija bitcoina, prenosi Europol. Kompanije kao Elliptic i Chainalysis specijalizuju se u praćenju Bitcoina, povezujući na taj način kompanije i pojedince, i to u saradnji sa policijom. Iako najpopularniju kriptovalutu nije lako pratiti, svaka transakcija pruža trag koji može da dovede do IP adrese kompjutera koji šalje i prima transakcije. Te informacije su dovoljne da se identifikuje ko stoji iza transakcija. Ovo nije slučaj sa nekim drugim kriptovalutama koje kriju transakcije. Europol je označio nekoliko kriptovaluta koje su sve popularnije među kriminalcima. To su: monero, ethereum, dash i zcash.

Kako izveštava Europol, Bitcoin je do pre dve godine pokrivao 90% tržišta kriptovaluta. Danas je spao na trećinu, tj. oko 36%. S druge strane, Monero je lansiran 2014. godine i nudi viši nivo privatnosti. Zbog toga je praktično nemoguće povezati transakcije sa korisnikom ili IP adresom. Monero je zbog toga postao omiljena valuta na crnom tržištu, a postao je veoma popularan i kao moneta koja se traži prilikom plaćanja ransomware otkupa. Vrednost ove kriptovalute se kreće oko 400 dolara, dok trenutno vredi 386 dolara. Interesantno je da je pre samo godinu dana vrednost iznosila – 16 dolara.

Tržište kriptovaluta postaje sve dinamičnije, a sa sve većim interesovanjem investitora raste i njegova vrednost, a gde ima novca ima i kriminala. Kako će se policija suočiti sa novim modernim izazovima, pokazaće naredni period.

