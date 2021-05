Kurs Kreator: Povoljne edukacije koje će unaprediti vaš poslovni život

Možda u najneizvesnije vreme kada je opstanak mnogih biznisa pod znakom pitanja, pravi je uspeh osnovati novu firmu i beležiti uspehe. Najbolji primer za to jeste edukacioni centar “Kurs Kreator” koji je osnovan sa ciljem da poslovnim korisnicima pruži kvalitetnu edukaciju iz različitih oblasti poslovanja, kreiranu isključivo na praktičnim znanjima koja se odmah mogu primeniti u redovnom radu.

Ideja se rodila na jednoj neobaveznoj kafi dve koleginice, Irene Dejanović i Sonje Jovović i to mnogo pre pandemije koronavirusa. Ipak, uslovi za pokretanje biznisa stvorili su se tek krajem prošle godine.

“Sonja i ja smo se upoznale upravo na kursu koji je organizovala firma u kojoj sam tada bila zaposlena, a na kojem je ona bila predavač. Na samom početku mi se svidela njena energija i posvećenost programu. Bila je uporna u nameri da polaznici dobiju mnogo više od onoga što im je u osnovi ponuđeno, i da zaista završe obuku sa onim nivoom znanja koji im je neophodan da posao obavljaju samostalno”, kaže u razgovoru za PC Press Irena Dejanović, jedna od osnivačica Kurs Kreatora.

Sonja Jovović, kao drugi osnivač edukacionog centra dodaje da njihova “snaga” leži baš u tome što dolaze iz različitih poslovnih okruženja, pa se “odlično dopunjuju sa prepoznavanjem tema koje su potrebne na tržistu edukacija”.

Kako nastaje jedan kurs?

Situacija sa koronom ih nije mnogo plašila budući da se ceo svet već uveliko preorijentisao na “online život”. Odabiru svakog kursa ili seminara prethodi detaljno istraživanje potreba tržišta koje pokazuje u kojoj oblasti nam najviše manjka informacija, koja pitanja se najčešće postavljaju, ali i koji su dostupni izvori za pronalaženje istih.

Kurs Kreator vidimo kao mesto na koje će poslovni ljudi dolaziti po kvalitetne, proverene informacije i edukacije na kojima znaju da će dobiti uvek više nego što je ponuđeno i što su očekivali

“Neophodno je da konstantno budete u toku sa svim aktuelnim dešavanjima, čak i kada ne mislite na prvi pogled da su relevantni, poput političkih dešavanja, najava, kretanja procenta nezaposlenosti, najtraženijih zanimanja, itd. Svaka od ovih informacija vodi do zaključka šta je tržištu potrebno u određenom trenutku”, ističe Irena.

Kome su kursevi namenjeni?

U ovom trenutku edukacije “Kurs Kreatora” su namenjene isključivo pravnim licima, odnosno zaposlenima u kompanijama, top menadžmentu, ali i preduzetnicima. Ono što je najvažnije jeste da su cene prilagođene tako da budu pristupačne svima, a više zaposlenih iz iste firme dobija popust.

“Naš cilj nije da privučemo samo kompanije sa većim budžetima već i one mnogo manje, kojima je u većini slučajeva ta edukacija potrebnija”, kaže Sonja.

Kako se biraju predavači?

Svi polaznici dobijaju sertifikat o odslušanoj edukaciji, a uskoro će biti akreditovani određeni kursevi zarad dobijanja profesionalnih sertifikata. Ipak, najbitnije je znanje koje se stiče na samim edukacijama, a za to su zaslužni upravo vrhunski predavači.

“Organizacija događaja je vrlo šablonska stvar, prosto postoje stavke koje se ne smeju propustiti i svaki detalj mora biti propraćen. S druge strane, svaki naš predavač je ekspert iz svoje oblasti, sa velikim radnim iskustvom, mnoštvom održanih edukacija, i što je najvažnije, sa programom koji prati iskustva i primere iz prakse kao najveće vrednosti naših edukacija”, kaže Irena.

Gde se održavaju kursevi?

Edukacije se održavaju online, a s poboljšanjem epidemioloških mera već od jeseni je moguć povratak u konferencijske sale. “Predavanja ‘uživo’ daju poseban ton edukacijama posebno zbog toga što se polaznici upoznaju s predavačima iz čega se uvek rodi neki novi odnos”, kaže Irena dok Sonja dodaje da nije izuzetak da dođe i do novih poznanstava i poslovnih saradnji među polaznicima. Uostalom i same su najbolji primer za to.

U zaključku razgovora za PC Press Irena i Sonja kažu da će nastaviti sa svojom vizijom u kojoj Kurs Kreatora vide kao buduću fabriku znanja.

“Kurs Kreator vidim kao mesto na koje će poslovni ljudi dolaziti po kvalitetne, proverene informacije i edukacije na kojima znaju da će dobiti uvek više nego što je ponuđeno i što su očekivali”, završava Sonja.

Ponudu edukacija možete videti na sajtu www.kurskreator.rs Kurs Kreator ponuda edukacija podrazumeva seminare, kurseve, konferencije, inhouse obuke, odnosno sve vrste edukacionih rešenja. Predavači su eminentni stručnjaci iz oblasti kojom se bave, poznavaoci potreba poslovnog sveta i tržišta privrede, sa dugogodišnjim iskustvom u prenošenju krucijalnih informacija na različitim kursevima, seminarima i konferencijama. PC Press se takođe može pohvaliti da među predavačima ima njegovih stalnih saradnika i kolega – uostalom, pogledajte i sami spisak!