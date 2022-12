Lažni oglasi za posao kradu novac i identitet kandidata

Stručnjaci kažu da prevaranti ciljaju na one koji traže posao, grupu koja raste kako kompanije u različitim industrijama nastavljaju da otpuštaju ljude, a posebno traže one koji traže pozicije sa radom na daljinu.

Kako se otpuštanja nastavljaju, osobe koje traže posao postaju glavne mete za prevare pri zapošljavanju

Prevaranti objavljuju lažna slobodna radna mesta na web sajtovima i predstavljaju se kao regruteri, u pokušaju da ukradu sve, od lozinki do novca i identiteta. „Prevaranti na poslovima pokušavaju da iskoriste želju ljudi da budu fleksibilni“, rekla je Sinem Buber, vodeći ekonomista u pretraživaču posla ZipRecruiter. Sajtovi za zapošljavanje kao što su ZipRecruiter, LinkedIn i Indeed kažu da pokušavaju da uklone lažne liste poslova i poslodavce, iako su prevaranti sve sofisticiraniji. Ove web stranice takođe nude alate za označavanje sumnjivog sadržaja u slučaju da prevara prođe njihovu proveru. Ipak, mnogi ljudi koji traže posao dele svoje horor priče preko društvenih medija. Ali stručnjaci kažu da ako tražite posao, čak i na daljinu, ne brinite. Postoje koraci koje možete preduzeti da biste preskočili prevare i dobili pravi posao. „Većina će biti legitimna“, rekla je Stejsi Perkins, trener za karijeru i liderstvo u firmi za zapošljavanje Korn Feri. “Samo morate biti oprezni.”

CVS Health savetuje onima koji traže posao da provere web lokaciju kompanije za karijeru kako bi se uverili da je objava stvarna. Kompanija je takođe rekla da nikada neće tražiti od kandidata za posao da se pridruže Google Hangout-u, kupe sopstvenu opremu ili plate da bi se prijavili. I nikada neće slati email sa adresa kao što su Yahoo ili Gmail.

Evo nekoliko načina na koje možete izbeći da padnete na prevaru na poslu, tvrde stručnjaci za posao.

Izbegavajte prilike koje promovišu lak novac. Ako je previše dobro da bi bilo istinito, verovatno jeste, složili su se Perkins i Buber. Prevare na poslovima često nude malo posla za velike plate. I često naglašavaju da nisu prevara. „Ako moraju da kažu da su legitimni, to je upozorenje“, rekao je Perkins.

Saznajte detalje o poslu. Legitimni poslovi će objasniti specifične radne obaveze, često u listi. Budite oprezni sa poslovima koji zahtevaju da nešto primite, prepakujete i pošaljete na neko drugo mesto, posebno ako ne znate detalje. Tokom praznika, prevaranti mogu da promovišu poslove pakovanja poklona, rekao je Buber, a možete završiti u trgovini ilegalnim materijalima.

Pazite na pravopis i gramatiku. Ako je objava ili adresa prepuna pravopisnih i gramatičkih grešaka, stručnjaci se slažu da je to verovatno prevara. Greška u kucanju može biti samo štamparska greška, ali ako je poruka teška za čitanje ili je puna očiglednih grešaka, nastavite dalje. Takođe pazite na razlike u jednom slovu u nazivu kompanije, emailu ili web adresi.

Istražite kompaniju. Većina kompanija je prisutna na internetu. Proverite web lokaciju kompanije i proverite da li ima LinkedIn nalog, profil društvenih medija ili komentare na sajtu za pregled zaposlenih Glassdoor, savetuju stručnjaci. Možete li se povezati sa drugima koji tamo rade? Možete li pronaći adresu njenog sedišta? Da li zaista postoji?

Pogledajte imejl adresu i profil pošiljaoca. Regruter ili menadžer za zapošljavanje uvek treba da komunicira sa vama preko naloga e-pošte svoje kompanije, a nikako preko lične Gmail-e ili tekstualne poruke, na primer. Zato se uverite da kada odgovarate ili pišete e-poštu da adresa odgovara web domenu kompanije, rekao je Perkins. Ako vam se obraćaju na društvenim mrežama, da li imaju veze ili postove? Da li su u interakciji sa drugima? Za koliko vremena?

Obratite pažnju na proces. Kompanije bi trebalo da budu u mogućnosti da navedu svoj proces zapošljavanja. Ako kompanija želi brzo da zaposli, a odgovori stižu za nekoliko minuta, to bi mogle biti crvene zastavice, upozorava Indeed. LinkedIn kaže da poslodavci retko zapošljavaju nakon jednog intervjua na daljinu, a Indeed je rekao da je to posebno tačno ako se intervju odvija preko servisa za razmenu tekstualnih poruka. Većina poslodavaca će vas povezati sa više ljudi pre nego što dobijete posao.

Ne plaćajte ništa. Ako poslodavac od vas traži da platite materijale, obuku ili testiranje, čak i ako nudi nadoknadu, posao je verovatno prevara.

Zaštitite svoje lične podatke. Dok se prijavljujete, nemojte davati svoj broj socijalnog osiguranja, slike lične karte ili pasoša, niti bilo kakve finansijske detalje, kao što su vaš bankovni račun ili broj kreditne kartice, kažu stručnjaci.

Tražite odgovore na sva pitanja. Idite na svaki intervju sa pitanjima i uverite se da ćete dobiti odgovore. Pravi poslodavci će to posmatrati kao interes, a lažni će paničariti ili izbegavati da odgovore.

Pazite na piramidalne šeme. Ne nasedajte na prilike za posao u kojima ste plaćeni samo ako namamite više ljudi u operaciju. Neke marketinške kompanije na više nivoa su legitimne, ali mnoge su piramidalne šeme.

Verujte svojim instinktima. Ako vam se čini da nešto nije u redu, verovatno ste u pravu, kažu stručnjaci.

Izvor: Washingtonpost

