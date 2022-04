LG Digital Signage: Ekrani kao osnova biznisa

Veće je bolje. Ali nije dovoljno biti veće, mora i pametnije. Veliki ekrani su danas veoma važni u svim sferama biznisa. O tome koliko su bitni u marketinško-izložbene svrhe mogli ste se uveriti prilikom prve posete tržnom centru. Koliko su važni za svakodnevno funkcionisanje u firmama, osetili ste na svom radnom mestu ili prilikom rada od kuće. I sami znate koliko olakšavaju svaku vrstu posla ili sastanka. Stoga je logično da najveća imena koja se bave proizvodnjom displeja imaju razgranat spektar rešenja za različite namene.

LG je upravo jedna od takvih kompanija. Specijalizovana rešenja koja nudi pokrivaju praktično sve spektre primena. Digital Signage, kako se jednim imenom objedinjuju njihovi uređaji ove namene, imaju za svrhu da unaprede i poboljšaju produktivnost i efikasnost, zarad unapređenja poslovnih rezultata i biznisa uopšte.

Ponos vašeg izloga

Iza naoko komplikovanog, ali vrlo deskriptivnog naziva Window Facing Display LWBC krije se vrlo jasno usmerenje ovog proizvoda dizajniranog da drastično poveća vidljivost reklamnog sadržaja. Reč je o „ekranskom zidu”, koji se postavlja u izloge i treba da privuče pažnju brojnih posetilaca izložbenog prostora, tržnog centra, osoba koje prolaze pored izloga radnje ili prostora određenog za prikaz reklamnog sadržaja. Privući pažnju je osnovni cilj, a ovaj kompleksan, a za upotrebu veoma jednostavan sistem to je i te kako u stanju.

U prvom planu uređaja Window Facing Display LWBC, imajući u vidu njegovu namenu, trebalo bi da bude visok stepen osvetljenosti. Na tom polju se apsolutno izdominiralo. Sa velikom osvetljenošću od 3.500 nita, LWBC jasno isporučuje sadržaje i privlači pažnju javnosti, što ga čini ultimativnim rešenjem kada je u pitanju vidljivost na otvorenom, budući da je u takvim uslovima neophodno da slika bude kristalno jasna i pri visokom intenzitetu sunčevog osvetljenja, odnosno dnevne svetlosti, što mogu samo najsvetliji ekrani. To nije sve, budući da je obezbeđen visok stepen prilagodljivosti. Na raspolaganju je opcija ugla od 90°, što omogućava LWBC seriji da se prirodno uklapa u razne veličine i dimenzije prostora i pruža širi spektar opcija za prikazivanje sadržaja kupcima. Ovim putem se ivice prirodno uklapaju, umesto da dolazi do prelamanja i iskrzanosti, što je česta pojava u običnim izlozima.

Pri tome, nije se mislilo samo na ono što se nalazi s prednje strane, već i na ono što život znači. Tako je obezbeđen lak pristup prednjem ili zadnjem ormanu radi održavanja. Jednostavna instalacija sa sistemom brzog zaključavanja čini lakim ne samo montiranje već i održavanje, kao i bilo kakve izmene koje je potrebno načiniti, ili pak popravke koje bi eventualno morale biti izvršene. Sistem je potpuno kompatibilan sa LG-jevim softverskim rešenjima, uključujući SuperSign CMS, LED Assistant i ConnectedCare, koji pomažu klijentima da lako i efikasno upravljaju sopstvenim poslovanjem. Najzad, uz svu vizuelnu atraktivnost, treba istaći i otpornost na vlagu i prljavštinu, u skladu sa IP5X standardom.

Gigant za uspešnije preduzeće

LG LED All in One Smart Series uređaji reprezentovani su LAEC modelom. Reč je o ogromnom ekranu dijagonale čak 136 inča, koji će svaku konferencijsku salu pretvoriti u raskošan ambijent, bez obzira na to da li ćete ovde imati prezentacije, pregledati izveštaje, zajedno obrađivati materijale ili ga koristiti za video-konferencije i sastanke na daljinu. Ovo rešenje stiže sa „sve u jednom” pristupom, što znači da u paketu uz ogroman ekran dolazi i ugrađeni kontroler, kao i da sistem ima ugrađene zvučnike, te nije potrebna naknadna instalacija ili dokupljivanje novih uređaja. LG je maksimalno pojednostavio proces instalacije, kao i konfigurisanje i upravljanje ovim uređajem. Zapravo, on se kontroliše baš kao i kućni televizor, pomoću intuitivnog Magic Remote daljinskog upravljača koji se isporučuje u paketu. On nudi i mogućnost korišćenja kursora kao lasera, a tu je i novododati Freeze taster koji omogućava da se prikaz na ekranu privremeno zamrzne, što može odlično poslužiti u brojnim realnim situacijama tokom sastanka kad treba održati osećaj kontinuiteta radnog procesa.

Odlične performanse su zagarantovane zahvaljujući Quad Core SoC rešenju u kombinaciji sa LG webOS smart platformom, koja nam je dobro poznata s televizora, te donosi jednostavan korisnički interfejs koji je lak za upotrebu, ali i pruža mogućnost lakog razvoja aplikacije ili njeno prilagođavanje potrebama konkretne kompanije. Osim jednostavnog procesa instalacije, vodilo se računa da i održavanje bude podjednako jednostavno, pa tako ovaj veliki sistem može da se servisira s prednje strane. LED modul se može jednostavno odvojiti priloženim magnetnim alatom i zameniti brzo, bez kablova. Osim toga, u pakovanju se isporučuju komponente koje život znače, kao što su pejzažni zidni nosač, alati za ugradnju, a na spisku opcija je i motorizovano postolje, što je sjajna stvar jer omogućava brzo i lako korišćenje, bez obzira na samu prostoriju i njene dimenzije/karakteristike.

Rezolucija uređaja iznosi 1920 × 1080 tačaka. Osvetljenje je deklarisano na 500 nita, a kontrast na 3000 : 1. Atraktivnost dizajna se ogleda i u ultratankim ivicama. Uglovi gledanja ovog ogromnog displeja deklarisani su na 160 stepeni u svim pravcima.

Specijalista za video-konferencije

Verovatno ne moramo da vam naglašavamo koliko su video-konferencije postale značajne u proteklom periodu. Čak i bez pandemije, bio je očigledan drastičan porast njihove upotrebe, budući da su štedele vreme i novac, te olakšavale organizaciju unutar kompanije, saradnju timova i rad s partnerima. Za ovakve potrebe, ubedljivo rešenje predstavlja veliki ekran u kombinaciji sa snažnim računarom. Baš takvo rešenje jeste LG One: Quick Works 55CT5WJ, koji je simbioza velikog 55-inčnog ekrana i Windows PC računara.

Ovaj sistem stiže sa ugrađenim PC rešenjem, koje pored hardvera baziranog na AMD čipovima (AMD Ryzen Embedded V1605B CPU + AMD Radeon Vega grafika) ima 128 GB eMMC prostora, 8 GB RAM-a, kao i jasnu 4K UHD kameru, mikrofon, zvučnik. Podržava moderne vidove bežičnog povezivanja kroz podršku za Wi-Fi 802.11ac u 2 × 2 konfiguraciji, kao i Bluetooth 5.0. Najzad, tu je i mogućnost upotrebe u vidu digitalne table. Sve to funkcioniše na Windows 10 IoT Enterprise operativnom sistemu.

Cilj sistema jeste da doprinese sastancima i konferencijama kroz jasne video i audio adute i unapređenja spram konvencionalnih uređaja. Tako se ističe podrška za pametno automatsko fokusiranje, gde se kamera i mikrofon automatski fokusiraju na govornika, pri čemu je kamera rezolucije 3840 × 2160 tačaka (4K) uvek fokusirana na njega, dok je sistem u stanju da jasno reprodukuje glasove na odstojanju do šest metara. Sistem stiže sa instaliranim aplikacijama za video-konferencije, kao i LG One: Quick Remote Meeting, koji omogućava deljenje dokumenata u različitim formatima, interaktivno crtanje u realnom vremenu i automatske detekcije govornika.

Ekran podržava multitouch unos u 10 tačaka istovremeno, tako da više osoba može simultano koristiti uređaj. Takođe, moguće je automatski snimati sastanak i u audio-formatu zahvaljujući podršci za snimanje glasa. Dvostruki sistem instalacije omogućava prilagođavanje u vidu montiranja na zid ili na nožice/dva stuba, u zavisnosti od potreba i uslova korišćenja.

Bežični transmiter za laku komunikaciju

Nije sve u velikim ekranima. LG je u sklopu svojih Digital Signage rešenja ponudio i rešenje koje će omogućiti lako i brzo prebacivanje sadržaja s bilo kog PC računara na veliki ekran bežičnim putem. Reč je o LG One Quick Share uređaju, koji stiže u vidu klasičnog USB dongle-a. Dizajniran je da radi u kombinaciji sa LG Digital Signage rešenjima/ekranima, i omogućava korišćenje osnovnih funkcionalnosti s bilo kog PC računara na koji je povezan.

Uparivanje je veoma jednostavno – sve što je potrebno jeste ubaciti ovaj USB dongle u Signage uređaj, odnosno PC/laptop, i na taj način će oni biti automatski povezani, pri čemu će prilikom prvog povezivanja biti potrebno instalirati One: Quick Share softver za monitoring na PC računar. Nakon toga se jednostavnim pritiscima na taster može deliti ekran PC računara, može se preći na drugi ekran, a isto tako je moguće istovremeno prikazati do četiri ekrana sa četiri računara na jednom velikom Signage ekranu, što je idealno za kolaboraciju. Ova jednostavna naprava može drastično da unapredi iskustvo zajedničkog rada u praktično svim vrstama firmi.

Ne samo ugostiteljski TV

Hotelijersko-ugostiteljske usluge je danas gotovo nemoguće zamisliti bez malih-velikih ekrana. Ne samo da gosti očekuju displeje u svojim sobama, makar uopšte ne gledali TV program već da bi na njega povezali svoj računar i uživali u omiljenom filmu ili YouTube-u, već predstavlja veoma dobru platformu koja posetioca konstantno informiše o dostupnim sadržajima. Ovim putem mu se jednostavno i brzo može preneti informacija o dostupnim masažama, bazenima i saunama, predočiti šta od hrane može da poruči, koji su kontakti unutar hotela na koje se može obratiti da bi dobio brzu uslugu itd.

Upravo za ovakve potrebe je kreiran LG UR767H Hospitality TV. Reč je o 4K televizoru veoma atraktivnog dizajna, sa tzv. nanoivicama, dostupnom u verzijama dijagonala 50, 55 i 65 inča. NanoCell TV pruža širok spektar boja i realističan prikaz, koji donosi bogato vizuelno iskustvo. Podržava Pro:Centric Direct i Pro:Centric Cloud rešenja za upravljanje sadržajem hotela, objedinjavajući lake i jednostavne alate za uređivanje s mogućnostima daljinskog upravljanja zasnovanog na IP mreži jednim klikom. Prilagođeni sadržaj je omogućen kroz kompatibilnost sa CMS rešenjima preduzeća/hotela, te takođe nudi različite šablone dizajna i platformu za prikupljanje podataka i analitiku koja može puno značiti prilikom optimizacije i prilagođavanja poslovanja. U suštini, reč je o IoT uređaju koji predstavlja polaznu tačku za pripremu za hotelske sobe sledeće generacije putem upotrebe veštačke inteligencije.

LG je još jednom pokazao da je u stanju da usliši potrebe širokog dijapazona potencijalnih kupaca i korisnika, te da prepozna ključne izazove s kojima se susreću savremena preduzeća u različitim sferama. Shodno tome, ne čudi razgranata lepeza rešenja u ponudi južnokorejskog giganta, koji ima jedinstvenu tržišnu poziciju i iskustvo u kreiranju svih vrsta rešenja baziranih na velikim, upadljivim ekranima.

Korisna adresa: lg.com/rs/poslovna-resenja

