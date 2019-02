Machinima zvanično zatvoren – više od 80 zaposlenih ostalo bez posla

Nekadašnja višekanalna mreža, Machinima, koja je pre više od jedne decenije prerasla u značajno obeležje kulture gejmera sa YouTube-om, otpustila je 81 zaposlenog i prestala sa radom, saopšteno je u izjavi za Deadline Hollywood.

Pre dve nedelje, sav sadržaj Machinima-e na YouTube-u, portfolio koji se proteže unazad 12 godina, skinut je sa mreže. To je usledilo nakon što je Machinma prešla u Otter Media koja je ćerka kompanija AT&T, pri čemu je AT&T matična kompanija za ove firme, u reorganizaciji digitalnih sredstava nakon što je AT&T kupio Time Warner za 81 milijardu dolara.

Portparol Machinima-e potvrdio je otpuštanja, ali je rekao da je „odabrani broj“ zaposlenih još uvek u kompaniji Otter Media kako bi „nadopunio“ svoje kapacitete. „Machinima je prestala sa svojim preostalim operacijama, što uključuje otpuštanja“, navodi se u saopštenju. Russell Aarons, koji je došao u svojstvu izvršnog direktora Machinime-a 2017. godine, „pomaže u tranzicionim aktivnostima dok istražuje nove mogućnosti“.

Istorija Machinima-e seže do 2000. godine, kada je Machinima.com pokrenut kao resurs za one koji prave video zapise koristeći video igare kao svoj medij. Postao je značajan uz pojavu YouTube-a sredinom decenije, i evoluirao u glavnu višekanalnu mrežu koja je dala publicitet na desetinama kreatora sa stotinama hiljada pretplatnika. Machinima je takođe bio dom većini originalnih igara kao što su Halo 4: Forward Unto Dawn, Street Fighter Assassin’s Fist i Mortal Kombat: Legacy, obe igre sa živom akcijom svojih franšiza, kao i Terminator Salvation: The Machinima Series. Kupljen je od strane Warner Bros. u 2016. godini.

Izvor: Polygon

