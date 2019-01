Ugašen YouTube kanal Machinima

Machinima YouTube kanal sa 12,4 miliona pretplatnika je u suštini izbrisan sa interneta, pošto je većina videa na kanalu povučena i ne mogu da se reprodukuju. Ni video kreatori ni korisnici kanala nisu bili obavešteni, izveštava Kotaku, tako da je vest šokirala gejming i striming zajednicu. „Više od sedam godina rada… izgubljeno je #RIPMachinima.“, napisao je jedan korisnik na Twitter-u.

U poslednjih nekoliko godina svašta se dešavalo oko Machinima, kanala koji je okupljao kreativne ljude širom sveta koji su svoju kreativnost izražavali kroz kreiranje filmova napravljenih isključivo u endžinu nekih igara. To su mogli da budu filmovi vezani za samu igru, ali i nešto potpuno nepovezano, jedino je bitno da se sve kreira u endžinu igre. Machinima je kupljen 2016. godine od strane Warner Digital Networks-a, kog je AT&T kupio u leto 2018. godine. Kanal je kasnije preusmeren na AT&T Fullscreen, uslugu kojom upravlja Otter Media.

Wow… they finally went ahead and deleted everything we’d ever done.

7+ Years of work… lost to the sands of time. #RIPMachinima

Make sure you’re subbed to our new channel that we started after leaving Machinima last june – https://t.co/CdswejOfLJ – thanks pic.twitter.com/H8MEVGHaCq

— RickyFTW (@rickyftw) January 19, 2019