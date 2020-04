Malezija testira upotrebu dronova za dezinfekciju urbanih sredina

Malezija, baš kao i ostatak sveta, trenutno ohrabruje svoje građane da ostanu kod kuće. Postoji zabrana kontrole kretanja gde ljudima nije dozvoljeno da napuštaju svoje domove, osim ako to nije osnovna aktivnost, poput kupovine namirnica, odlaska kod lekara i tako dalje.

U takvim okolnostima, gradovi u zemlji su prilično prazni, bez ljudi na ulicama i javnim mestima, i vlada sada želi da iskoristi tu priliku kako bi dezinfikovala onoliko koliko je moguće. Toliko da su gradske vlasti Kuala Lumpura najavile da će testirati izvodljivost upotrebe dronova kako bi se pomoglo u dezinfekciji urbanih sredina, gde bi se ovi dronovi mogli koristiti za dezinfekciju visokih zgrada.

Dronovi za nepristupačna mesta

Prema ministru saveznih teritorija Tan Sri Annuar Musa, „Dronovi su jedna od opcija za dezinfekciju visokih zgrada, ali gradske vlasti Kuala Lumpura moraju da prouče izvodljivost poduhvata. Neka mesta u gradu nisu prikladna, pogotovo ako u blizini postoje električni vodovi, bandere i gradska rasveta, ili ako je vreme vetrovito. Ako akcija uspe i dronovi mogu da stignu do viših zgrade, to bi uštedelo puno radne snage. Gradske vlasti Kuala Lumpura takođe treba da prouče da li dezinficijens može da dopre do ciljanih područja.“

Pagi tadi selesai menguji kesesuaian penggunaan drones utk kerja sanitising and disinfecting kawasan Bandaraya.Kerja ini perlu di lakukan secara extensive termasuk di bangunan tinggi dan jalan jalan serta tempat awam.. pic.twitter.com/1Hc1nLYLyL — Annuar Musa (@AnnuarMusa) March 31, 2020

Dronovi koji će se testirati su kompanije koja ih obično koristi za raspršivanje u poljoprivredne svrhe. Kompanija napominje da se mlaznice mogu modifikovati za posebne svrhe, kao što je dezinfekcija. Dronovi će moći da lete i po 20 minuta, a isporučuju se sa osam mlaznica, što znači da bi trebalo da pokriva prilično široku površinu.

Dronovi su se već dobro pokazali za korišćenje u razne svrhe koje bi inače zahtevale od ljudi da se postave u nebezbedne položaje. Dronovi su takođe efikasniji i potencijalno jeftiniji.

Izvor: Ubergizmo

Podelite s prijateljima

Tweet