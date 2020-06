Mapirana tek petina od ukupne površine svetskih okeana

Mnogo je toga što čovečanstvo još uvek ne zna o planeti Zemlji, a od nedavno se to neznanje smanjilo zahvaljujući tome što je mapirana petina od ukupne površine dna svih svetskih okeana.

Svetski okeani – velika nepoznanica

Inicijativa ima za cilj da napravi detaljnu mapu svih okeana, a u pitanju je projekat koji je počeo 2017. godine. Do tog trenutka bilo je mapirano tek 6% od ukupne površine dna, da bi se za skoro tri godine taj procenat popeo na 19%. Jasno je da velika površina još uvek ostaje neistražena, budući da 81% površine i dalje misterija, a očekuje se da naučnici u narednih deset godina savladaju i preostali prostor.

Objavljene su i mape na kojima crna površina predstavlja neistražene predele, ali eksperti ističu da nije tačno da se baš ništa ne zna o zatamnjenim oblastima, budući da se sateliti njima bave već neko vreme. Na osnovu satelitskih snimaka naučnici su već mnogo naučili. Posebno su korisne one letelice koje sadrže visinomere koji kreiraju predstave o tome kako izgleda morsko dno, a na osnovu toga kako gravitacija oblikuje vodu na površini.

Takve mape ipak nisu dovoljno detaljne, pa se očekuje da se do 2030. godine formiraju bolje. Preciznije mape su neophodne iz više razloga, a najpre zbog bolje navigacije, te razumevanja dna okeana koje bi u bliskoj budućnosti moglo da posluži za polaganje podvodnih kablova i cevi. Detaljnije mape važne su i za praćenje stanja flore i faune, te za očuvanje najugroženijih vrsta, budući da se pretpostavlja da u neistraženim prostorima postoje mesta na kojima se biodiverzitet razlikuje od poznatih situacija.

U procesu mapiranja značajne su i nove tehnologije, pa kompanija Ocean Infinity već radi na floti robotskih plovila koja će poslužiti za mapiranje onih prostora do kojih se teško stiže. Očekuje se da se udruženim snagama stigne do detaljnije slike Zemlje, ali i do novih otkrića, budući da je čovek tek tačka na planeti koja je i sama tačka u sopstvenoj galaksiji.

Izvor: BBC

