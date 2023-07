Meta vraća Instagram i Threads naloge ElonJet-a

Twitter je ranije zabranio nalog ElonJet, za koji je Musk naveo da prati kordinate njegovog privatnog aviona.

Suspendovanje naloga je bila greška

Aplikacija Meta Threads je eksplodirala ove nedelje, sa više od 70 miliona registrovanih naloga u roku od oko 40 sati od početka rada. Jedan od tih korisnika bio je poznati trn u oku Elon-a Musk-a – ElonJet.

Međutim, Meta je privremeno suspendovala nalog @elonmusksjet i na Instagram-u i na Threads-u. Kreator tih naloga je Džek Svini. On je koristio javno dostupne podatke o letu da bi podelio gde se nalazi Musk-ov privatni avion u skoro realnom vremenu. Svini je ranije na Twitter-u napisao da je Meta bila svesna postojanja naloga na Instagram-u i da se nada da je suspenzija bila greška kompanije. Potparol kompanije je naveo da je suspendovanje naloga zaista bila greška. „Ovo je bila greška i nije trebalo da se dogodi. Ispravljeno je“, navodi kompanija.

Svini je objavljivao informacije o letu aviona na Twitter-u kao nalog @elonjet. To je smetalo Musk-u mnogo pre nego što je kupio kompaniju. U jednom trenutku, Musk je ponudio Sviniju 5.000 dolara za brisanje naloga. Međutim, Svini je to odbio. Svini je tražio 50.000 dolara ili stažiranje u nekoj od Musk-ovih kompanija. Međutim, to se nikad nije dogodilo.

ElonJet nikada zaista nije otišao

U decembru, nekoliko meseci nakon što je Musk kupio Twitter, kompanija je trajno suspendovala ElonJet nalog. Twitter je ažurirao svoja pravila o privatnim informacijama. Na taj način je ograničio korisnike da dele „javno dostupne informacije o lokaciji tek nakon što istekne razumno vreme. Na taj način pojedinac više ne bi bio u opasnosti“.

Svini je napravio novi nalog na Twitter-u koji prikazuje lokaciju Musk-ovog aviona sa 24-časovnim kašnjenjem. Prema izmenjenoj politici to je bilo u redu. ElonJet nalozi na drugim platformama prikazuju najnovije informacije, uključujući Facebook, Telegram, Mastodon i Bluesky. Na subreddit forumu takođe postoji nalog koji prati avion.

Sasvim je očekivano što se sada ElonJet pojavio na Threads-u. Nova aplikacija je očigledan konkurent Twitter-u. Twitter je zapretio Meti sudskim postupkom nakon što je optužio kompaniju da koristi bivše zaposlene i poslovne tajne za pravljenje aplikacije Threads.

Izvor: Engadget

