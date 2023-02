Microsoft Edge će vam uskoro omogućiti da podelite dva taba u jednom prozoru

Korisna funkcija podeljenog ekrana vam omogućava da uporedite dva taba jedan pored drugog u jednom prozoru browsera.

Microsoft je počeo da testira novu funkciju podeljenog ekrana za Edge

Ovu funkciju je prvi otkrio Leopeva64-2 na Redditu, a dostupna je u eksperimentalnoj zastavici u beta, dev i kanari verzijama Microsoft Edge-a. Jednom kada je omogućeno, pojavljuje se novo dugme pored adresnog bara koje vam omogućava da podelite prozor Edge na dva odvojena taba jedan pored drugog. Iako već možete da uporedite tabove jedn pored drugog u Windows-u tako što ćete prevući tab, a zatim koristiti ugrađene Windows podeljene prikaze da biste ih postavili jedan pored drugog, to može biti teško postići osim ako ne prevučete tab do kraja do desne ili leve strane vašeg monitora.

Ovaj ugrađeni podeljeni prikaz u Edge-u sve to olakšava u jednom kliku. Kada podelite postojeće tabove u jedan prozor, on stvara jedan tab sa kombinovanim veb stranicama. To znači da možete da kreirate više podeljenih tabova u Edge-u i da se krećete kroz njih. Takođe možete da zakačite ove uporedne tabove, da ih duplirate ili da ih dodate u grupe. To ovu funkciju čini izuzetno korisnom ako redovno upoređujete dokumente ili veb stranice.

Vivaldi nudi sličnu funkciju sa opcijom postavljanja tabova, koja čak uključuje slaganje do četiri taba u različitim rasporedima unutar jednog prozora. Microsoft Edge je trenutno ograničen na samo dva taba jedan pored drugog. Microsoft trenutno ovo testira i u macOS-u i Linux-u, nudeći bolju funkciju upravljanja prozorima za tabove browsera izvan samo Windows-a.

Izvor: Theverge

