Microsoft je (možda) slučajno otkrio ime svog novog operativnog sistema

Microsoft će 24. juna održati veliki događaj na kome će predstaviti budućnost Windows operativnog sistema. Iako do sada znamo da će promene biti u izgledu i funkcijama OS-a, nismo znali kako će se nova verzija Windows-a zvanično zvati. Do sada je bilo više sugestija na tu temu, uključujući Windows 365, WindowsOS ili jednostavno Windows, ali najviše se pominjalo ime koje je istovremeno i najlogičnije – Windows 11.

Novi Windows ili samo osveženje postojećeg?

Ipak, postoji mišljenje da to ime nije realno. Microsoft je ranije najavljivao da će Windows 10 biti „poslednja“ verzija Windows-a. To može da ima smisla ako uzmemo u obzir da Windows 10 ima sve više negativnih kritika, naročito zbog učestalih „brljotina“ oko automatskih update-a, koji su često samo donosili probleme korisnicima. Istovremeno, sa novom verzijom kompanija želi da naglasi da su u pitanju VELIKE promene, a ime Windows 11 ne ukazuje na to.

Još jedan trag ukazuje da bi možda Microsoft mogao da prekopira način označavanja OS-a od Apple-a – upotrebom geografskih pojmova. Uostalom, kodno ime budućeg Windows-a je Sun Valley, pa mnogi smatraju da bi to moglo da bude buduće zvanično ime novog OS-a. Glasine o tome potpirila je činjenica da je na svojoj support stranici Microsoft juče postavio dve različite verzije Windows-a – Windows 10 i Windows Sun Valley. Ubrzo nakon toga sve reference ka Windows Sun Valley opciji su uklonjene, što ukazuje da se radi o grešci, ali se ona može protumačiti na dva načina. Prvi je da Microsoft ne želi da se novo ime pojavi pre vremena, a drugi je da je greškom postavljeno kodno ime OS-a umesto pravog.

U svakom slučaju, moraćemo da sačekamo još dve nedelje da bismo saznali zvanično ime novog operativnog sistema. Koje god ime da bude odabrano, nadamo se da će nova verzija Windows-a biti bolja i unapređena u odnosu na Windows 10.

Izvor: BetaNews

