Microsoft je nadogradio besplatnu verziju Copilot-a na GPT-4 Turbo

Microsoft aktivno pokušava da privuče nove korisnike da probaju njihov novi AI-zasnovan pomoćnik, Copilot. To je uradio tako što ga je ugradio u Bing mašinu za pretraživanje, Edge browser, kao i u Window 11 i svuda je omogućio besplatnu upotrebu. Ukoliko neko želi još više, u ponudi je Pro verzija po ceni od 20 dolara mesečno, koja koristi najnoviji „turbo“ AI model iz OpenAI kompanije – on ima pristup novijim podacima i može da obradi veće tekstualne upite. Na primer, GPT-4 je treniran podacima do septembra 2021. godine, a GPT-4 Turbo do aprila 2023. godine.

Unapređenje je postignuto i kod postavljanja upita. GPT-4 može da obradi oko 8.000 tokena (slogova) u jednom upitu, dok je kod GPT-4 Turbo varijante taj broj povećan na čak 128.000 tokena. Drugim rečima, ulazna tekstualna informacija može da bude daleko detaljnija što direktno utiče na preciznost rezultata. Za upotrebu GPT -4 Turbo modela u upitima, dovoljno je odabrati „Creative“, ili „Precise“ modove umesto osnovnog „Balanced“ moda.

Sada je Microsoft omogućio korisnicima da upotrebljavaju „Turbo“ model besplatno, što će verovatno rezultovati manjem broju korisnika koji će se odlučiti za plaćanje Pro verzije. Iako će na jednoj strani „izgubiti“ zbog manjih prihoda od Pro modela, Microsoft je suštinski napravio odličan poslovni potez, jer će zbog novijih podataka davati preciznije i bolje rezultate, što će sigurno privući veći broj korisnika.

Pretplatnici Pro verzije će se možda osećati prevarenim, jer su svi ostali dobili besplatno ono što su oni do sada plaćali. Međutim, verujemo da ne treba da brinu zbog toga. Vrlo je moguće da će uskoro biti predstavljen novi model, GPT-4 Turbo 4.5, koji će biti još precizniji i brži od trenutnog Turbo moda, za koji verujemo da će biti dostupan uskoro.

Izvor: ExtremeTech

