Microsoft predstavio Surface GO 2

Sa poboljšanim ekranom od 10.5 inča, 8. generacijom Intel Core M procesora, novi Surface Go donosi poboljšanje performansi za 64 procenta u odnosu na svog prethodnika. Sada, za istu cenu, korisnici dobijaju i LTE povezivanje ali i dva mikrofona za viši kvalitet razgovora u video pozivima.

Tablet kao laptop

Dimenzije najslabijeg predstavnika Surface porodice Microsoft sa novim proizvodom nije menjao, tako da je i dalje težak poput prosečnog tableta, oko 0.5 Kg. Nažalost, cover, tj, pomoćna tastatura se prodaje zasebno i košta 100 dolara.

Ove godine, Go 2 ima neuporedivo manje ivice nego njegov prethodnik. Iako nisu poput onih na premium tabletima, lepo je i korisno to videti i na modelu od 400 dolara. Za tu cenu dobijate i 4GB RAM-a, 64GB eMMC skladišta i Pentium Gold 4425Y procesor (koji je samo 100Mhz brži od prethodnog procesora). Sada imate i mogućnost da doplatite za brži Core m3 Intel-ov procesor 8. generacije, sa 8GB RAM-a i 128 SSD-om, ali to će vas koštati ipak skoro 200 dolara više.

LTE opcija će sigurno naći svoju publiku, ali će cena opet skočiti na 780 ili 880 dolara za model koji vam odgovara. U prodaji u SAD će se naći od 12. maja, a nešto kasnije i u ostatku sveta.

Izvor: engadget

