Mikrofluidni čip modeluje inflamatornu crevnu bolest

Istraživači sa Harvardovog Instituta Viss modelirali su ekološku enteričku disfunkciju (EED), inflamatornu crevnu bolest u detinjstvu, na mikrofluidnom čipu i stekli nove uvide u genetske promene koje su u osnovi ovog stanja.

Ovo je prvi in vitro model bolesti i naglašava moć organa na čip sistemu da pruži uvid u složena stanja bolesti. Intestinalni čip korišćen u istraživanju je ranije najavljen, ali ova najnovija studija ga stavlja u korak sa upotrebom uzoraka ćelija pacijenata sa EED. Istraživači su identifikovali hranljive materije za koje se čini da su u velikoj meri uključene u neke od karakteristika EED-a, a ćelije u EED čipovima su takođe pokazale mnoge genetske karakteristike EED-a, naglašavajući potencijal modela da oponaša bolest.

EED je ozbiljna crevna bolest koja obično pogađa decu u zemljama sa niskim prihodima. To je hronično crevno stanje i povezano je sa neuhranjenošću, poremećenim kognitivnim razvojem i usporavanjem rasta. Uprkos tome što utiče na milione dece, efikasan in vitro model bolesti do sada nije uspostavljen, što je rezultiralo propuštenom prilikom da se razume bolest i razviju novi tretmani.

Ovi istraživači sa Harvarda skrenuli su pažnju na bolest i shvatili da je njihovo crevo na čip sistemu dobro prilagođeno modeliranju i razumevanju stanja.

Crevo na uređaju sa čipom sastoji se od dva mikrofluidna kanala, jedan koji je obložen endotelnim ćelijama, kao proksi za crevne krvne sudove, a drugi je obložen crevnim epitelnim ćelijama da oponaša samo crevo. Tečnost bogata hranljivim materijama teče kroz kanal krvnih sudova, a propusna membrana između kanala omogućava hranljivim materijama da stignu do crevnih ćelija.

Da bi modelirali EED, istraživači su uzeli uzorke crevnih ćelija od pacijenata sa EED-om i koristili ih za oblaganje crevnog kanala. Zatim su ih uporedili sa čipovima obloženim ćelijama od zdravih donora ćelija. EED čipovi su pokazali promene u ekspresiji gena u velikom broju gena, posebno kada su određeni hranljivi sastojci isključeni iz hranljive tečnosti. Čipovi su takođe oponašali bolest na nekoliko načina, jer su crevne ćelije pokazivale upalu, disfunkciju crevne barijere i smanjenu apsorpciju hranljivih materija, što se sve nalazi kod pacijenata sa EED kod ljudi.

Studija pokazuje da su čipovi organa veoma korisni u rekreaciji složenih bolesnih stanja i verovatno će se pokazati ključnim u razvoju novih tretmana za takva stanja.

Izvor : medgadget

