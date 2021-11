Mikroroboti u obliku ribe za isporuku hemoterapije direktno tumoru

Istraživači sa Univerziteta nauke i tehnologije u Kini, radeći sa spoljnim saradnicima, razvili su mikrorobote koji menjaju oblik.

Obećavajuća nova tehnologija u ciljanom lečenju tumora

Dizajnirani su da budu vođeni do ciljanog područja u telu pomoću magneta, a zatim oslobađaju teret leka kao odgovor na lokalno okruženje. Primena koju su istraživači sprovodili uključuje vođenje mikrorobota do čvrstog tumora pomoću magneta izvan tela, a zatim prirodno kiselo mikrookruženje tumora stimuliše promenu oblika, što dovodi do lokalnog oslobađanja leka za hemoterapiju. Istraživači smišljaju razne lukave načine za isporuku lekova na precizne lokacije u telu, a ova najnovija tehnologija nije izuzetak. Mikroroboti se sastoje od 3D štampanog hidrogela koji reaguje na pH.

Istraživači su podesili gustinu štampanja na određenim lokacijama tako da male strukture menjaju oblik na predvidljive i korisne načine u uslovima niskog pH. Ova mogućnost dodaje dodatnu „dimenziju“ i navela je kineski tim da opiše proces kao 4D štampanje. Na primer, jedan dizajn se sastoji od mikrorobota u obliku ribe koji otvara usta u kiseloj sredini, oslobađajući lek koji se nalazi u njegovom stomaku. Drugi je rak koji može da drži nešto u svojoj kandži, a zatim ga oslobodi kada je to potrebno, a treći dizajn je leptir koji može da pomera svoja krila. Još jedan izazov uključuje manevrisanje mikrorobotima do oblasti koja im je potrebna, kao što je mesto čvrstog tumora.

Da bi se pozabavili ovim, istraživači su se okrenuli magnetima. Oni su magnetizirali male mikrorobote tako što su ih namakali u suspenziju nanočestica oksida gvožđa, omogućavajući im da koriste magnete za pomeranje sićušnih uređaja. U teoriji, ovo može značiti da se mikroroboti mogu kontrolisati na daljinu i minimalno invazivno kada su u telu, primenom magneta ili magnetnih polja spolja.

Do sada je tim testirao mikrorobote u veštačkim krvnim sudovima u petrijevoj posudi koja je sadržala ćelije raka. Uspešno su upravljali mikrorobotima kroz krvne sudove i prema ćelijama raka, gde su smanjili pH da bi oponašali prirodno kiselo mikrookruženje tumora. Roboti su promenili oblik i oslobodili svoj teret – lek, ubijajući ćelije. U budućnosti, istraživači će morati da naprave manje strukture kako bi mogle da prolaze kroz prave krvne sudove, ali tehnologija svakako izgleda obećavajuće za ciljanu isporuku lekova.

Izvor: Medgadget

