Mitovi o inkdžet tehnologiji i zašto nisu tačni

Samostalni testovi koje je izvršio Buyers Laboratory LLC upoređuju Epson‑ova poslovna inkdžet rešenja WorkForce Pro i WorkForce Pro Replaceable Ink Pack Sistem s konkurentskim laserskim štampačima i fotokopirnim uređajima i pokazuju koliko su do sada napredovale inkdžet tehnologije

Nedavno nezavisno istraživanje sprovedeno u 14 zemalja EMEA, koje uključuje više od 2400 ispitanika (kancelarijski radnici i donosioci odluka), pokazuje da je šest pogrešnih shvatanja o tehnologiji štampanja i dalje duboko ukorenjeno, bez obzira na to što ti stavovi više nisu istiniti.

Inkdžet tehnologija skuplja je od laserske

Činjenica je da inkdžet tehnologija omogućava korisnicima do četiri i po puta više štampe s dve patrone po boji u odnosu na laserske štampače. Do dva puta više štampe sa WFP modelima u odnosu na konkurentske laserske štampače u boji. Do četiri i po puta više štampe s modelima WFP Replaceable Ink Pack System u odnosu na laserske štampače u boji i fotokopirne uređaje u boji.

Laserski štampači su produktivniji od odgovarajućih inkdžet štampača

Inkdžet štampači su do tri i po puta brži od laserskih pri štampanju prve stranice te vreme intervencije može biti skraćeno za do dve trećine. WFP modeli su do tri i po puta brži pri štampi prve stranice u odnosu na laserske štampače u boji i fotokopirne uređaje u boji. WFP modeli su do jedan i po put brži u odnosu na laserske štampače u boji i fotokopirne uređaje u boji pri tipičnom poslovnom ispisu dokumenata od nekoliko stranica. WFP modeli mogu omogućiti skraćivanje vremena provedenog u intervencijama do dve trećine u odnosu na laserske štampače. WFP RIPS modeli mogu skratiti vreme provedeno u intervencijama do 100 odsto u odnosu na laserske štampače u boji i fotokopirne uređaje u boji u intervalu od 40.000 stranica.

Laserski štampači omogućuju kvalitetniju štampu u odnosu na odgovarajuće inkdžet štampače

Inkdžet tehnologija omogućava rezultate profesionalnog kvaliteta tako što precizno kontroliše oblik i zapreminu kapljica mastila. Inkdžet štampači sa PrecisionCore tehnologijom odlikuju se gustinom mlaznica do tri puta većom u odnosu na standardne glave štampača, s ugrađenim izlazom od 600 dpi ili 720 dpi po čipu.

Inkdžet tehnologija je bučna

Činjenica je da su inkdžet štampači tiši od laserskih do 18 odsto. WFP modeli su do 18 odsto (29,42 dBA) tiši u odnosu na laserske štampače u boji i fotokopirne uređaje u boji.

Inkdžet tehnologija je manje pouzdana od laserske

Inkdžet štampači zahtevaju manje intervencija u odnosu na laserske, što ih čini pouzdanijim. WFP modeli nose oznaku Reliability Certified koju je dodelila kompanija BLI, sa do 75.000 otisaka bez grešaka ili servisiranja.

Inkdžet tehnologija nije ekološki prihvatljiva

Inkdžet tehnologija može smanjiti veći deo otpada koji proizlazi iz ispisa te koristi do 82 odsto manje energije od laserske tehnologije. WFP modeli proizvode do 95 odsto (ili 77 kg) manje otpada u odnosu na laserske štampače i fotokopirne uređaje pri štampi do 80.000 stranica. WFP modeli koriste do 82 odsto manje energije od laserskih štampača i fotokopirnih uređaja.

Laserska štampa dugo je bila prvi izbor kancelarijskih korisnika, ali bez pravog potencijala za dalji razvoj. Danas ju je prestigla inkdžet štampa.

„Pre više od tri godine, predstavili smo naš asortiman poslovnih inkdžet uređaja WorkForce Pro. Ti štampači koriste našu tehnologiju PrecisionCore, originalno razvijenu za štampu velikih tiraža u industriji. S našim PrecisionCore proizvodima na tržištu poslovnih rešenja omogućavamo brzu i kvalitetnu štampu, uz troškove upola manje u odnosu na uporedive laserske uređaje, uz smanjen negativan uticaj na životnu sredinu, što potvrđuju i testovi koje je sprovela kompanija BLI“, rekao je Renato Vincenti, direktor poslovanja za biznis korisnike u regiji istočne i jugoistočne Evrope.

Uz sve veće zanimanje poslovnog sektora za koristi inkdžet tehnologije u poređenju s laserskom štampom, kompanija IDC predviđa brz rast inkdžet segmenta od 10,2 odsto do 2020. godine. Usvajanje inkdžet tehnologije na radnom mestu posebno se primećuje u Zapadnoj Evropi gde je samo u 2015. segment poslovnog inkdžet ispisa porastao za 5,1 odsto u odnosu na lasersku štampu.

(Objavljeno u PC#247)

