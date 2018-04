Moderno školovanje za buduće IT stručnjake

Želite da se bavite najtraženijim poslovima današnjice i da imate uspešnu karijeru? Razmislite o školovanju na ITAcademy, čiji polaznici već godinama lako i brzo dolaze do odlično plaćenih IT pozicija.

ITAcademy je internacionalna IT škola na kojoj tokom jednogodišnje edukacije možete usvojiti ekspertska znanja iz oblasti programiranja, dizajna, administracije ili IT poslovanja i steći prestižne sertifikate koje dodeljuju svetski poznate IT organizacije. Kvalitet školovanja na ITAcademy garantuje činjenica da se nastava izvodi po zvaničnom ovlašćenju Cambridge odeljenja za međunarodne ispite i tri vodeće IT kompanije: Microsoft, Adobe i Apple, a zahvaljujući sistemu učenja na daljinu, ova škola okuplja polaznike iz preko 120 zemalja sveta.

Diplome i sertifikati prestižnih svetskih institucija za najtraženije IT oblasti

Po završetku školovanja na ITAcademy polaznici imaju mogućnost da steknu sertifikate i diplome najvećih institucija u oblasti IT‑ja kao što su Cambridge University, Microsoft, Google, Zend Technologies, Adobe, CompTIA, Oracle, Cisco, Autodesk, MikroTik, Linux Professional Institute i drugi. Pored sertifikata prestižnih svetskih kompanija, polaznici dobijaju i ITAcademy sertifikat, koji otvara put za najplaćenije poslove u zemlji i inostranstvu. Polaznici ITAcademy mogu da izaberu neku od 6 oblasti u zavisnosti od toga šta ih najviše privlači: programiranje, dizajn i multimediju, administraciju, IT poslovanje, 3D crtanje i projektovanje ili razvoj mobilnih aplikacija. Školovanje na svakom odseku traje 12 meseci, a za ubrzano sticanje znanja zaslužna je arhitektura saznanja. To je posebna metoda lakog i brzog učenja koja inovativnom primenom novih tehnologija omogućava da se za samo 12 meseci steknu veštine za koje bi inače bile potrebne čak 3 ili 4 godine.

Najmodernija tehnologija za uspešno školovanje preko interneta

Internacionalni status ITAcademy ostvaruje prisustvom u nekoliko evropskih zemalja, ali i naprednim sistemom školovanja na daljinu tako da svaki polaznik može da pohađa nastavu preko interneta i stiče znanja iz bilo kog grada, bilo koje zemlje. Polaznici na taj način imaju mogućnost da prate sva predavanja, čitaju materijale, rešavaju testove i zadatke, rade direktno sa profesorima, kao da su u učionici. Svaki polaznik koji nastavu prati od kuće ili sa posla može biti siguran da dobija isti nivo znanja kao i polaznici koji nastavu prate u učionici.

Šta još dobijaju polaznici ITAcademy

Polaznici ITAcademy imaju posebne pogodnosti u sklopu školovanja, a jedna od njih je nešto novo u oblasti obrazovanja na ovim prostorima – ITAcademy Android i iOS aplikacija, pomoću koje mogu da prate predavanja, kurseve, pristupaju multimedijalnim sadržajima, rešavaju testove, komuniciraju sa predavačima preko mobilnog telefona ili tablet računara. U okviru LINK Apprentice Programa i IT Practice Centra svaki polaznik može još u toku školovanja da stekne vredno radno iskustvo, praktična znanja i tražene veštine kroz rad na realnim projektima, za klijente iz celog regiona.

Polaznici imaju pristup i prvoj edukativnoj online televiziji u regionu – LINKeduTV, koja ima 12 obrazovnih kanala sa predavanjima iz različitih oblasti, edukativnim video‑materijalima, intervjuima sa stručnjacima iz najrazličitijih sfera. Uz sve ovo, nastava na ITAcademy odvija se u modernim učionicama, po visokim standardima 5 vodećih svetskih univerziteta, a svršeni polaznici dobijaju podršku Centra za razvoj karijere u pronalaženju posla, što garantuje njihovo sigurno zaposlenje i uspeh u karijeri. Upisni rok na ITAcademy je otvoren, a polaznici upisani u prvom upisnom krugu štede 40%. Broj mesta je ograničen, zato požurite.

