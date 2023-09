Nagrađeni pobednici hakatona „Najbolje Drive.Go iskustvo za potrošače“

U okviru DIGIHACK 2023 konferencije održan je hakaton za unapređenje mobilne aplikacije NIS-a pod nazivom „Najbolje Drive.Go iskustvo za potrošače“ čiji su pobednici proglašeni u nedelju, 24. septembra, nakon 24-časovnog takmičenja.

Među 9 timova koji su se nadmetali u finalu, odabrana su i nagrađena najbolja tri rešenja koja potrošačima nude veće benefite i dodatne funkcionalnosti prilikom plaćanja goriva bez odlasna na kasu, uz pomoć Drive.Go mobilne aplikacije. Stručni žiri ocenio je da je najbolje rešenje osmislio tim „Gluka”, dok su kao drugoplasirani i trećeplasirani proglašeni tim „Winx”, odnosno tim „CC#4”.

Organizatori Konferencije, FD Organization, su za prva tri mesta obezbedili nagradu u iznosu od po 1.000 evra za svaki od timova, a svim učesnicima, zajedno sa Connect The Dots Start Up, tokom celodnevnog trajanja hakatona, omogućeni su vrhunski uslovi za rad na softverskim rešenjima, uz značajnu mentorsku podršku predstavnika Connect The Dots Start Up i kompanije NIS.

Kao kompanija koja se u svim segmentima poslovanja oslanja na primenu savremenih tehnoloških rešenja, a mlade talente vidi kao novu energiju za dalji razvoj kompanije, NIS je ove godine podržao konferenciju DIGIHACK koja objedinjuje tehnološke stručnjake, kompanije u samom vrhu IT industrije, kao i kreativce koji su budući nosioci promena. Konferencija, koja ja održana 22. septembra u MTS dvorani u Beogradu, u organizaciji FD Organization, okupila je ove godine više od 250 delegata i predstavila više od 10 kompanija.

Podelite s prijateljima

Tweet