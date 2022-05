Najbolje besplatne trkačke igre na iOS-u i Android-u

Od Asphalt 9: Legends do Need For Speed: No Limit, evo najboljih besplatnih trkačkih igara za iOS i Android.

Za ljubitelje automobilskih trka

Asfalt 9: Legends

Asphalt 9: Legends je jedna od najpopularnijih trkačkih igara za mobilne uređaje koja je dostupna u App Store-u i Play Store-u. Nudi lokacije iz stvarnog života u igri za jednog i više igrača. Igra ima preko 60 sezona i 900 događaja

Need For Speed: No Limit

Ova NFS serija je na tržištu već skoro tri decenije. To je besplatni spin-off koji je sada dostupan za preuzimanje u Play Store-u i Apple Store-u.

F1 Mobile Racing

F1 Mobile Racing je zvanična mobilna igra 2021 FIA Formula 1 World Champpionship. Takođe dolazi sa velikim nagradama i kombinuje vaše rezultate na svakom događaju da biste se rangirali na globalnoj tabeli.

Horizon Chase

Ova mobilna trkačka igra odvešće vas do staze iz 80-ih. Ima preko 70 staza koje se protežu u 32 grada. Možete otključati desetine automobila, a tu je i Senna forever paket za proširenje. Horizon Chase nije potpuno besplatan, ali retro-inspirisana grafika i jednostavan zvučni zapis podseća na stare klasike arkada. Pored toga, igra ima potpunu podršku za Android TV i kompatibilna je sa većinom kontrolera za igre.

Mario Kart Tour

Mario Kart Tour mobilna trkačka igra ima režim za jednog igrača i onlajn režim. Takođe nudi mnogo trkačkih događaja i široku lepezu realističnih automobila koje igrači mogu isprobati.

