Najbolji proizvodi 2021. godine 7/8 – Televizori, zvučnici, slušalice

Kraj godine je tradicionalno vreme za pregled najinteresantnijih proizvoda s kojima smo se u prethodnih 12 meseci susreli. Na listi koju već godinama objavljujemo našli su se proizvodi koji su ostavili na nas najveći utisak. Nisu to samo najbrži i najskuplji modeli, već i oni koji su svojom pojavom uticali na celokupno tržište ili doneli neku novu ideju.

Najbolji multimedijalni uređaji

Liste smo podelili u nekoliko kategorija, a u svakoj od njih našli su se proizvodi koji jasno segmentiraju tržište. Za razliku od prethodnih godina, kada smo uključivali i proizvode koji nisu dostupni u našim prodavnicama, ovog puta smo rešili da delujemo lokalno – lista je sačinjena isključivo od proizvoda koje je moguće (ili je makar tokom godine bilo moguće) kupiti kod nas.

Televizori

Televizori su u protekle dve godine, zajedno s računarima i telefonima, postali svojevrsni prozori u svet. Kad već zbog pandemije ne možemo da putujemo kad i gde želimo, i kad mnogo više vremena provodimo u kući nego ranije, bitno je da imamo kvalitetan centar kućne zabave. A to je, hteli to da priznamo ili ne, još uvek njegovo veličanstvo televizor. Da bismo ostvarili najbolje iskustvo gledanja ne samo TV sadržaja već i striming servisa, gledanja filmova ili igranja, sve je potrebnija velika dijagonala, visok kvalitet slike i velika rezolucija…

MINI LED televizor: Hisense 75″ 75U9GQ ULED Smart UHD TV

Hisense je ove godine predstavio veliki broj televizora, ali našu pažnju je posebno privukao model 75U9GQ. Ne samo zbog toga što se radi o velikom 4K televizoru dijagonale 75 inča, već i zbog činjenice da je zasnovan na Mini-LED tehnologiji. Pozadinsko osvetljenje kod ovog modela sastoji se iz više od 20.000 LED sijalica, koje su grupisane u 1280 zona s nezavisnim kontrolama osvetljenja. To je dovelo do boljeg ujednačenja osvetljenja slike i “crnje” crne boje. Televizor nudi osveženje od 120 Hz, a ima podršku za Dolby Vision IQ, IMAX Enhancer i Filmmaker Mode tehnologije. Opremljen je HDMI 2.1 portovima, a s prednje strane ima zvučnike sa subwoofer-om koji obezbeđuju surround zvuk.

CENA: 409.000 din.

OLED Televizor: LG OLED65C1

LG OLED65C11LB je fantastičan TV za svakodnevnu upotrebu. OLED panel sa skoro neograničenim kontrastom obezbeđuje izuzetan kvalitet slike, pa će uživanje u filmovima u visokoj rezoluciji i HDR tehnologiji biti još veće. Minimalno kašnjenje u odnosu na ulazni signal čini ovaj TV odličnim izborom za igranje, pa se on čak može koristiti i kao (ogromni) PC monitor. Slobodno možemo da kažemo da se radi o pripadniku jedne od najboljih serija televizora, bez obzira na cenovni rang. Nova verzija WebOS-a donela je znatna unapređenja i na softverskom planu, pogotovo u vizuelnom smislu. Iako ovaj TV na našem tržištu postoji i u dijagonalama od 77 inča i 55 inča, odlučili smo se ipak za srednji model (65 inča), jer donosi najbolji odnos veličine ekrana i cene – nije previše skuplji od manjeg modela, ali je zato skoro upola jeftiniji od većeg.

CENA: 287.000 din.

HDR televizor: Samsung 4K QLED TV QN90a Neo

Samsung QLED donosi do sada najmoćniji doživljaj 4K rezolucije. Ekran se zasniva na Quantum Matrix tehnologiji koja precizno kontroliše raspodelu svetlosti, čime se na ekranu sa istim kvalitetom mogu videti i potpuno mračne i najsvetlije scene. Samsung Quantum procesor prilagođava sliku prema okolnom okruženju i tako poboljšava emitovan video-sadržaj. A uz moćno 4K AI skaliranje, kvalitet slike je uvek i iz svakog izvora vrhunski. Istovremeno, Samsung 4K QLED TV QN90a Neo ima do sada najbolji HDR10+ prikaz, kojim se dobijaju bogate i realne boje, kao i dublji kontrast, koji oživljava svaku nijansu i detalj na slici.

CENA: 200.000 din. (55 inča), 270.000 din. (65 inča)

Zvučnici i slušalice

Uređaji za reprodukciju zvuka postali su izuzetno važni, bilo da se radi o Bluetooth zvučnicima za uživanje u prirodi, velikim audio-sistemima za povezivanje s televizorom, “bubicama” za slušanje muzike u prevozu ili ozbiljnim slušalicama za rad. Pored standardnih modela, ove godine imali smo priliku da probamo i neka inovativna rešenja.

Mali Bluetooth zvučnik: JBL Charge 5

JBL Charge 5 je prenosivi Bluetooth zvučnik dizajniran za upotrebu napolju. U pitanju je poslednji izdanak poznate Charge serije i definitivno najbolji do sada. Nešto je veći od konzerve piva, a nudi moćan zvuk za svoje dimenzije. Zvučnik je otporan na vlagu i prljavštinu, pa ćete tokom zime moći da ga koristite i na skijalištu, a tokom leta na plaži. Kvalitet reprodukcije je poboljšan u odnosu na prethodnike, pri čemu prvenstveno mislimo na bolje balansiranu snagu basa. Ugrađena baterija izdržaće čak 20 časova reprodukcije, pa ne morate da razmišljate hoće li se zabava prekinuti u najnezgodnijem trenutku. Štaviše, JBL Charge 5 možete da iskoristite i kao powerbank za punjenje telefona s koga se muzika reprodukuje. Pomenućemo i da je podržana PartyBoost tehnologija koja dozvoljava međusobno povezivanje dva ili više zvučnika, čime je moguće dobiti stereo ili multikanalnu reprodukciju zvuka.

CENA: 25.000 din.

Bluetooth zvučnik: Panasonic SC-TMAX5

Panasonic je modelom SC-TMAX5 uspešno dokazao da prenosivi Bluetooth zvučnici ne moraju da budu mali. Iako je visok oko pola metra, ovaj zvučnik je dovoljno lagan da može da se nosi gde god je potrebno, a za to ima i ugrađene ručke. Ako se pitate kako da ga koristite napolju, odgovor je jednostavan – može da se napaja priključkom na struju, ali i preko običnog power bank-a. Kvalitet i jačina zvuka su fantastični, pa ćete sa 150 W RMS-a razdrmati sve prisutne (verovatno i komšiluk), bilo da zvučnik koristite unutra ili na otvorenom. Kao da sve to nije bilo dovoljno, na vrhu zvučnika nalazi se i QI panel za bežično punjenje kompatibilnih telefona.

CENA: 23.000 din.

Soundbar: Sony HT-A7000

Sony je poznat po kvalitetnim soundbar sistemima, pa ni model HT-A7000 nije izuzetak. U pitanju je 7.1.2 zvučni sistem koji se sastoji od dva zvučnika uperena ka gore, dva tweeter-a, pet srednjetonaca i dual subwoofer sistemom spakovanih u jedno kućište. Koristeći specifičan raspored zvučnika i različite akustične tehnike, Sony HT-A7000 donosi visokokvalitetan surround zvuk. Opremljen je tehnologijama za povezivanje s različitim muzičkim sistemima, ali i s pametnim zvučnicima različitih proizvođača. Veliki broj konektora omogućava mu da bude istovremeno povezan s različitim izvorima zvuka, uz posebne konektore koji ga mogu učiniti integralnim delom Sony Bravia televizora.

CENA: 136.000 din.

Slušalice sa aktivnim poništavanjem šuma: Sony WF-1000XM4

Sony WF-1000XM4 su najbolje slušalice kada se radi o kvalitetu utišavanja buke. Novi, integrisani procesor V1 posebno je razvijen za Sony, u stanju je da prepozna i eliminiše najviši nivo buke do sada. Uparen sa inovativnim umecima za uši koje dodatno izoluju buku i kvalitetnim mikrofonima sa zvučnim senzorima, ovaj procesor u paru sa QN1e čipom ostvaruje najviši nivo blokade neželjenih zvukova, uz smanjenje potrošnje. Ugrađeni AI u realnom vremenu prepoznaje instrumente, muzičke žanrove i vokale u kompresovanim zvučnim formatima, pa ih rekonstruiše kako bi se postigao bogatiji audio-doživljaj. I dizajn slušalica je promenjen, pa su one za 10 procenata manje od slušalica prethodne generacije, dok je kućište smanjeno čak za 40 procenata.

CENA: 41.000 din.

Studijske slušalice: Sennheiser HD 6 Mix

Sennheiser ima odlične slušalice za krajnje korisnike, ali u poslednje vreme se trudi da izgradi reputaciju i kod profesionalaca. Sudeći po Sennheiser HD 6 Mix slušalicama to će i uspeti. One su dizajnirane da nude najbolje za oba sveta, a nalaze se u cenovno prihvatljivom rangu za slušalice koje se stavljaju preko ušiju. Koštaju kao i neke kvalitetnije slušalice za krajnje korisnike, ali donose izuzetno preciznu reprodukciju zvuka koja je karakteristična za profesionalne modele. Duboki tonovi su prirodni, a ne algoritamski naglašeni kao što je to slučaj kod većine konkurentskih modela. Uostalom, frekventni opseg od 8 Hz do 30 kHz, pokriva mnogo veći raspon nego što možemo da čujemo.

Cena: 34.000 din.

In-ear slušalice: Huawei Freebuds 4i TWS

Huawei Freebuds 4i TWS su punokrvne slušalice koje donose aktivno uklanjanje buke, kao i veliku autonomiju baterije, ali po ceni koja je sasvim prihvatljiva velikom broju korisnika. U cenovnom rangu kome pripadaju nema mnogo slušalica sa ANC funkcijom i to je jedna od važnijih prednosti ovog modela nad konkurencijom. Kvalitet zvuka je odličan i tokom razgovora i tokom slušanja muzike. Zvuk je čist i dobro balansiran, s dobro definisanim različitim tonovima i jasnim vokalima. Ovim slušalicama Huawei je pokazao da kvalitetne TWS slušalice ne moraju da budu preskupe.

CENA: 11.000 din.

