Nalednik Vine-a, Byte, u zatvorenoj beta verziji

Ovih dana Instagram, Snapchat i TikTok dominiraju društvenim mrežama sa kratkim video snimcima, ali to nije uvek bio slučaj. Vine, popularna video aplikacija u kojoj su se pravili ponavljajući snimci od pet sekundi, pomogla je da se poveća broj današnjih YouTube zvezda tokom tri godine, pre nego što je Twitter počeo da je gasi početkom 2017. godine. Suosnivač Vine-a, Dom Hofmann nagovestio je njegov povratak u formi Byte-a, obećavajući da će vratiti sve ono što je aplikaciju učinilo jedinstvenom do proleća 2019. Čini se da je bio veran svojim rečima, jer TechCrunch izveštava da je servis poslao prvih 100 poziva za svoju zatvorenu beta verziju.

Kao što možete videti iz Hofmann-ovog ranog demo-a aplikacije, Byte jako podseća na Vine, ali isporučuje vertikalne video zapise umesto četvrtastih ponavljajućih videa kakve je imao njegov prethodnik. TechCrunch takođe izveštava da trenutna verzija dozvoljava samo direktne snimke sa kamere, što znači da nema otpremanja, i sadrži feed sa opcijama lajkovanja i komentarisanja, ali nema naloga. Za te nedostajuće karakteristike se kaže da su na putu.

S obzirom da TikTok sada broji preko 500 miliona aktivnih korisnika dnevno, Byte tim ima mnogo posla. Njihov prvi prioritet, prema Hofmann-u, je da uči iz Vine-ovih grešaka i da se stara o kreatorima sadržaja. Najuticajniji korisnici Vine-a prešli su na YouTube i druge video platforme kada je postalo jasno da ne mogu da zarade direktno od usluge, ubrzavajući gašenje aplikacije.

the byte beta we’ve been running with friends and family *feels* exactly like the vine friends and family beta, down to the weird but appealing randomness of the videos. that’ll change as we expand, but it’s a pretty good sign pic.twitter.com/rBbQrNtTJ7

— dom hofmann (@dhof) April 22, 2019