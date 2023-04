NASA objavila posadu astronauta koja će leteti oko Meseca

Troje Amerikanca i jedan Kanađanin trebalo bi da polete krajem sledeće godine.

Lansiranje u novembru 2024.godine

NASA je konačno imenovala astronaute koji će kružiti oko Meseca tokom misije Artemis 2. Komandant Reid Wiseman, Victor Glover i Christina Hammock Koch leteće za SAD, dok će Jeremy Hansen predstavljati Kanadsku svemirsku agenciju. Posada će provesti do 21 dan na kapsuli Orion koja će provesti oko 42 sata u visokoj Zemljinoj orbiti pre nego što obiđe Mesec i vrati su u Tihi okean.

Christina Hammock Koch je najpoznatija po najdužem boravku žene astronauta u svemiru. Wiseman je pilot mornarice koji je takođe bio probni pilot u programu F-35 Lightning II. Glover je ušao u istoriju učešćem u prvoj operativnoj misiji Crew Dragon 2021.godine. Hansen je pilot borbenog aviona i jedan od četiri aktuelna kanadska astronauta.

Ako sve ostane po planu za Artemis 2 trebalo bi da dođe do lansiranja u novembru 2024.godine. To će biti prvi put da će ljudi leteti na Mesec od Apola 17 1972.godine. Artemis 1, misija preletanja na Meseca bez posade. lansirana je u novembru prošle godine. Misija je potrajala 26 dana, a rezultat su neverovatni snimci Zemljinog satelita. Sada astronauti neće sleteti na Mesec niti će ući u lunarnu orbitu. Kapsula će leteti oko Meseca i vratiti se nazad na Zemllju. To će biti uvod u planirano sletanje na Mesec 2025.godine.

Misija Artemis 3 2025. godine

NASA je poslednjih meseci konstantno gradila publicitet za Artemis. U martu je predstavljeno svemirsko odelo za misiju sletanja Artemis 3. Prototip koji je razvio Axiom Space omogućuje astronautima da kleknu i drugačije se pozicioniraju. Takođe, napravljen je za više tipova tela i fleksibilniji je.

Izbor posade dolazi u trenutku kada se čini da je NASA prevazišla probleme koji su mučili njenu raketu Space Launch Sistem (SLS), uključujući probleme sa motorom, curenje goriva, uragan Ian i tropsku oluju Nikol.

Agencija je prvobitno želela da misija sletanja na Mesec bude 2024.godine. Što se tiče trenutnog vremenskog okvira pretpostavlja da neće biti značajnih tehničkih prepreka. Međutim, nema garancija za to zbog problema sa Starship-om koji još uvijek nije proveo orbitalni let.

