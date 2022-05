Naša omiljena funkcionalnost Huawei pametnih satova

Nije tajna da pametni satovi donose sa sobom more funkcionalnosti. Kada se obilje mogućnosti iskombinuje sa pogodnom formom tako da čitav pametni uređaj nosite o zglobu, pa još sa kvalitetno osmišljenim funkcijama i mnoštvom senzora koji obogate čitav koncept pametnog sata dopunjujući ga zdravstvenim informacijama, definitivno imate na raspolaganju moćnu i svestranu spravu.

Veliki broj funkcija

Svi Huawei pametni satovi donose sa sobom puno mogućnosti. Huawei Watch 3 (Pro), i GT 3 serija nisu, međutim, jedini koji dobijaju nove opcije, već se – kad god je to moguće – one dodaju i napravama ranijih generacija, što ih čini dugoročnom investicijom. Kada noviji modeli dobiju mogućnost merenja nekog zdravstvenog parametra, često to dobiju i stariji modeli – dokle god ne postoji neka hardverska prepreka u vidu (ne)postojanja određenog senzora. Isto važi za vežbe, ili za bilo koje druge funkcije. Stoga iščekujemo da vidimo šta će novo doneti Huawei GT 3 Pro koji će uskoro stići i kod nas.

Nije lako ni izabrati omiljenu opciju kod pametnih satova. Da li bi to bile vežbe, odgovori na pozive, merenja svakodnevnih aktivnosti ili zdravstvenih parametara? Na raspolaganju je ogroman broj vežbi, od trčanja i brzog hodanja, preko vožnje bicikla na otvorenom ili u zatvorenom, plivanja, triatlona, skijanja, svega što možete zamisliti. To se sjajno kombinuje sa mogućnostima praćenja zdravstvenog stanja, pa na pokret ruke možete proveriti kakav vam je puls, ili pak ujutru pogledati koliko ste spavali i kakav je bio kvalitet vašeg sna, što mi je veoma pomoglo u borbama sa nesanicom i drugim problemima izazvanih nedostatkom sna, na šta je pak uticalo sve i svašta. Da ne govorim o merenju zasićenosti krvi kiseonikom, što mi je tokom korone bio veran pokazatelj stanja organizma u određenom trenutku. Tu je naravno i uvek zgodna opcija javljanja na poziv preko sata zahvaljujući ugrađenom zvučniku i mikrofonu, što je sjajno za situaciju poput poziva tokom vožnje u kolima i slično.

Muzika na zglobu

Ipak, definitivno omiljena mogućnost koju svakodnevno upotrebljavam jeste slušanje muzike u pokretu sa pametnog sata, bez korišćenja mobilnih telefona ili drugih vrsta uređaja. Kao neko ko intenzivno prati svakodnevna dešavanja po Internetu i ko komunicira preko ogromnog broja mejlova, odskora neobično cenim situaciju u kojoj jednostavno ostavim pametni telefon i isključim se iz online sveta, ali pri tome zadržavam mogućnost uživanja u velikoj kolekciji pesama.

Stvari su prilično jednostavne – na Huawei pametne satove možete jednostavno i brzo iskopirati veliki broj omiljenih pesama pomoću Huawei Music aplikacije. Ovako prebačenu muziku potom možete direktno slušati sa pametnog sata putem uparivanja istog sa TWS bubicama preko Bluetooth-a. Na taj način je muzika uvek i svuda sa vama, a ne morate da nosite sa sobom ništa drugo sem uređaja koji vam se ionako nalazi na zglobu.

Svakako je reč o korisnoj opciji prilikom odlaska u šetnju i slično, ali postoje i realne situacije tokom kojih je zapravo ova mogućnost neizostavna. Dobre slušalice sa izolacijom spoljne buke su idealno rešenje za vežbanje u teretani. Na taj način izbegavate jednolični treš koji se svakodnevno pušta i uživate u muzici koju volite, koncentrišući se na pravi način na vežbe ili kardio koje radite. Svako vežbanje na taj način postaje prijatnije, što je bitno i za dugoročnu motivaciju.

Huawei pametni satovi imaju od 4 GB do 16 GB prostora za skladište (zavisno od modela), pri čemu je oko 1,2-1,6 GB rezervisano za sistem, a ostatak dostupan za smeštanje muzike. To znači da možete da prebacite zaista veliku količinu pesama, više nego dovoljnu za uživanje u muzici u pokretu. Na taj način ste u prilici da uživate u muzici bez potrebe nošenja telefona, što je bitno ako ste aktivni i vežbate ili prosto ne želite da budete online.

Sve u svemu, ovo je definitivno moja omiljena opcija kada su Huawei pametni satovi u pitanju. Uz dobre i kvalitetne bubice, sve funkcioniše savršeno, naročito imamo li u vidu da baterija na Huawei pametnim satovima traje li traje. „Ništa ja tu ne bih dirao“, što bi se reklo…

